Американка провела месяц в Турции: отпуск мог быть лучше, если бы она избежала пяти ошибок

2. Не следовало менять деньги в аэропорту. «Так как я прибыла в Стамбул после рабочего дня, я решила, что лучшим вариантом будет обменять доллары США на лиры в аэропорту, несмотря на плохой обменный курс. В конце концов, казалось плохой идеей приезжать в новый город без наличных. Но я пожалела о своем решении, как только вышла из аэропорта и обнаружила, что многие пункты обмена валют в городе работают допоздна – и предлагают более выгодные курсы. Кроме того, во время поездки было легко найти банкоматы. После этой первой денежной неудачи в аэропорту я сняла все свои лиры в банкоматах Halkbank, которые не взимали с меня комиссию», – поделилась оптом Элисон.

3. Один из самых популярных местных напитков содержит много кофеина. Девушка призналась, что в первые несколько дней в стране она пила знаменитый турецкий чай, когда бы его ни предлагали.