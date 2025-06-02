Четыре знака Зодиака будут на пике везения всю неделю

Астрологи назвали четыре знака Зодиака, представители которых будут особенно удачливыми на текущей неделе до 8 июня.

Овен

На этой неделе вы будете словно на подъеме - энергия бьет ключом, и появляется множество шансов начать что-то с нуля. Ваша внутренняя сила и стремление к лидерству помогут справиться даже с непростыми задачами, особенно если рядом окажутся люди, поддерживающие вас. В отношениях возможна гармония. В финансовом плане могут появиться новые предложения, приносящие прибыль.

Телец

Неделя в целом пройдет в комфортной атмосфере, позволяя вам насладиться плодами ранее вложенных усилий. Ваш труд начнет окупаться, а в личной жизни установится душевное равновесие. Возможны радостные мелочи, которые подарят хорошее настроение и подкинут вдохновение. Физическая активность и умеренность в еде будут особенно полезны.

Весы

Для Весов это время обещает быть насыщенным общением и возможностями укрепить как деловые, так и личные связи. Ваше природное обаяние и тактичность помогут сохранить мир и наладить важные контакты. В романтической сфере - шанс на приятные сюрпризы или даже неожиданные признания. В работе пригодится свежий взгляд и нестандартный подход - это оценят. С финансами все спокойно.

Козерог