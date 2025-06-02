«ВСЕ В МЕРУ!» Астролог Ольга Кирну рассказала о самых важных датах июня

Людям, рожденным в год Крысы, месяц может принести перемены, так что если что-то задумали в этом месяце, то хорошенько все продумайте. Обратите внимание на свое здоровье, в путешествиях будьте аккуратны, следите за вещами.

Людям, у которых уже есть Лошадь в карте, то есть они родились в год Лошади или в июне, надо быть более внимательными в течение всего месяца. Вероятны ошибки по собственной вине или из-за спешки, особенно 6, 18 и 30 июня.

В теме здоровья внимание стоит уделить сердечно-сосудистой системе, особенно если это ваше слабое место. Также сохраняйте спокойствие, не ведитесь на провокации и не будьте рядом с агрессивными людьми. Больше проводите времени на природе, в парках и с людьми, которых любите и цените.

6, 18 и 30 июня - подходит для помолвки, предложения руки и сердца, но не свадьбы, начала новой работы или вступления в должность, переговоров, посещения друзей, коммерческих сделок и операций. Можно обращаться за медицинской помощью, начинать путешествие или обучение. Хороший день для начала строительства, но нельзя закладывать фундамент или сносить старые постройки. Не подходят для рожденных в год Крысы.