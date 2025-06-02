«ВСЕ В МЕРУ!» Астролог Ольга Кирну рассказала о самых важных датах июня

С 5 июня начинается месяц Водной Лошади - самый активный, напористый и стремительный период первой половины 2025 года. Он яркий, динамичный и… коварный. Почему? Рассказывает астролог Ольга Кирну.
В июне на сцену выходит Лошадь - чистый Ян, активный Огонь, и этот диссонанс между Водой наверху в Небесном Стволе и Огнем даст мощную встряску. Также не забываем, что сейчас идет год Змеи, которая также относится к Огню, поэтому стихия Огня будет очень активна. И даже Водичке это пламя сложно контролировать. Это значит, что люди будут эмоциональны, вспыльчивы, есть вероятность принятия необдуманных решений. Но также это и всплеск ярких идей, творчества, желания собираться с друзьями и праздновать различные события. Все в меру, друзья!
В бизнесе и в работе запускайте новые проекты, обсуждайте повышение, продавайте свои идеи, заявляйте о себе! Сделать это будет проще. Важно не ждать, а действовать. Не бояться разговаривать, просить, выходить на сцену. Но следите за своей речью, чтобы не наговорить лишнего, что можно затем использовать против вас.
В День летнего солнцестояния, 21 июня, энергия Ян будет на самом пике и произойдет переход с самой-самой яркой Янской энергии в Иньскую, и далее световой день начнет уменьшаться. Летнее солнцестояние словно открывает «вторую половину» года: все, что вы заложите до этого дня - укоренится глубоко.
Лошадь относится к романтическим животным в китайской астрологии Бацзы, поэтому вероятно больше флирта в воздухе, больше новых знакомств и новых связей. Если вы одиноки, то не теряйте времени, время вам поможет. Особенно удачливы будут люди, рожденные в год или день Змеи, Петуха и Быка. А если вы в паре, то больше уделите внимания своему партнеру, устраивайте романтические встречи.
Людям, рожденным в год Крысы, месяц может принести перемены, так что если что-то задумали в этом месяце, то хорошенько все продумайте. Обратите внимание на свое здоровье, в путешествиях будьте аккуратны, следите за вещами.
Людям, у которых уже есть Лошадь в карте, то есть они родились в год Лошади или в июне, надо быть более внимательными в течение всего месяца. Вероятны ошибки по собственной вине или из-за спешки, особенно 6, 18 и 30 июня.
В теме здоровья внимание стоит уделить сердечно-сосудистой системе, особенно если это ваше слабое место. Также сохраняйте спокойствие, не ведитесь на провокации и не будьте рядом с агрессивными людьми. Больше проводите времени на природе, в парках и с людьми, которых любите и цените.
6, 18 и 30 июня - подходит для помолвки, предложения руки и сердца, но не свадьбы, начала новой работы или вступления в должность, переговоров, посещения друзей, коммерческих сделок и операций. Можно обращаться за медицинской помощью, начинать путешествие или обучение. Хороший день для начала строительства, но нельзя закладывать фундамент или сносить старые постройки. Не подходят для рожденных в год Крысы.
8 июня и 2 июля - эти дни подходят для тех дел, которыми вы хотите наполнить свою жизнь, поэтому их лучше использовать для позитивных дел или для того, чего иметь вы хотите много и часто в жизни. Не подходят для разрушения зданий, похорон, посещения государственных структур, например, суда или налоговой инспекции. В этот день не рекомендуется оплачивать штрафы и брать кредиты. Не подходят для людей, рожденных в год Тигра.
9 и 21 июня, 3 июля - подходит для свадьбы, строительства, начала путешествия, переговоров. Но будьте осторожны - не планируйте дела, в которых хотите выиграть если ваша позиция изначально сильнее, так как энергии дня приводят все силы к балансу. А вот если вы слабее - ваша позиция выровняется. То есть эти дни подходят для компромисса, для мирового соглашения в вашу пользу. Дни не подходят для судебных процессов. Не подходят для рожденных в год Кролика.
10 и 22 июня, 4 июля - подходит для начала долгого процесса или событий, от которых вы хотите получить длительный эффект. В эти дни можно начинать дела, которыми вы хотите заниматься постоянно или на протяжении длительного времени. Хорош для свадьбы, открытия нового бизнеса, подписания контракта, найма важного сотрудника, покупки домашнего животного, медицинских процедур. Не используют для путешествий, переезда в новый дом и похорон, коротких проектов. Не подходят для рожденных в год Дракона.
7 и 19 июня, 1 июля - дни отлично подходят для уборки дома, очищения пространства от не нужных вещей. Подходит для публикации объявления о продаже чего-либо. Можно садиться на диету или избавляться от вредных привычек. Делать эпиляцию, пилинг, чистку и процедуры по очищению тела. Не подходит для открытия нового дела, свадьбы, путешествия, переезда в новый дом. Быть аккуратнее людям, рожденным в год Быка.
11, 12, 17, 23, 24, 29 июня и 5 июля - не используйте для важных дел.
14, 15 и 30 июня - в эти дни не желательно навещать больных, так как есть вероятность заболеть самим.
5, 13, 17, 25 и 29 июня - в эти дни не благоприятно посещать врача и делать операции или уколы красоты.
5 июня - не стоит в этот день инвестировать или покупать ценные вещи с целью перепродажи, подавать заявки на кредит, подписывать важные документы.
20 июня - энергия Ци слабая и не может поддержать человека в начинаниях. Поэтому лучше не планировать важные дела на этот день.