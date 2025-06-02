ФОТО Сюрприз с четырьмя лапами: дебют собаки на балконе датской королевской семьи

На балконе к королю присоединились королева Мэри, бывшая королева Маргрете II и их дети принцесса Изабелла и близнецы принц Винсент и принцесса Жозефина. Старший сын, наследный принц Кристиан, отсутствовал, поскольку в настоящее время проходит военную подготовку.

Во время мероприятия произошел неожиданный и трогательный момент, когда одна из бордер-колли королевской семьи, возможно, Коко или Грейс, присоединилась к семье на балконе. Принц Винсент не растерялся и показал, как собака умеет подавать лапу, что вызвало умиление публики. Это был первый случай, когда королевская собака приняла участие в церемонии на балконе, что добавило особого очарования торжеству.