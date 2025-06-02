ВИДЕО Работа кипит вовсю: смотрите, как идет подготовка к концерту Imagine Dragons в Таллинне

На кадрах показаны электророклы и десятки работников, устанавливающих сцену. Также на видео показали, где будет находиться часть сцены, на которой большую часть времени проведет солист группы Imagine Dragons - Дэн Рейнольдс.

Для видео также поднялись на факельную башню, чтобы показать панорамный вид на все Певческое поле: от еще не готовой сцены до зрительской зоны.