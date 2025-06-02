Фитнес-тренер из Эстонии Юлия Смоли решила необычным способом проверить свою выносливость: «Мне реально страшно!»

«Да, единственный вариант, который остается, убирая все подарки, розыгрыши и прочее - я же хотела пострадать - это пройти за одни сутки 100 000 шагов. И я это сделаю! Во всяком случае я буду очень-очень пытаться. Вы знаете, даже если я не смогу двигаться, я буду лежать в направлении этих 100 000 шагов. Делать я это буду как можно быстрее, потому что количество подписчиков у меня увеличивается - уже 102 000 тысячи, а я сто не знаю как пройти, ребят! Мне реально страшно!

Скорее всего буду идти в эти выходные - 1 июня. Выйду в три-четыре часа утра, чтобы успеть за день пройти, чтобы телефон мой посчитал шаги. Идти мне примерно 17-18 часов, это практически без остановки... Ну с маленькими остановочками. Это где-то 70-80 километров. Я нормальная? Я нормальная! Короче, не переключайтесь!» - с энтузиазмом сообщила четыре дня назад на своей странице в Instagram Юлия Смоли​.

А вчера эстонский фитнес-тренер осуществила задуманное. Юлия вместе с мужем и дочерью Евой вышла из дома в 4:55 и направилась в сторону Жироны (Испания - где и находится сейчас Юлия с семьей - прим. ред.). По дороге Юлия не забывала про соцсети: в течение дня она публиковала в Instagram Stories, в которых делилась тем, как проходит путешествие.