Фитнес-тренер из Эстонии Юлия Смоли решила необычным способом проверить свою выносливость: «Мне реально страшно!»

Недавно число подписчиков Юлии Смоли достигло 100 000. Такое событие фитнес-тренер из Эстонии решила отпраздновать необычным способом: пройти за сутки 100 000 шагов.
«Да, единственный вариант, который остается, убирая все подарки, розыгрыши и прочее - я же хотела пострадать - это пройти за одни сутки 100 000 шагов. И я это сделаю! Во всяком случае я буду очень-очень пытаться. Вы знаете, даже если я не смогу двигаться, я буду лежать в направлении этих 100 000 шагов. Делать я это буду как можно быстрее, потому что количество подписчиков у меня увеличивается - уже 102 000 тысячи, а я сто не знаю как пройти, ребят! Мне реально страшно!
Скорее всего буду идти в эти выходные - 1 июня. Выйду в три-четыре часа утра, чтобы успеть за день пройти, чтобы телефон мой посчитал шаги. Идти мне примерно 17-18 часов, это практически без остановки... Ну с маленькими остановочками. Это где-то 70-80 километров. Я нормальная? Я нормальная! Короче, не переключайтесь!» - с энтузиазмом сообщила четыре дня назад на своей странице в Instagram Юлия Смоли.
А вчера эстонский фитнес-тренер осуществила задуманное. Юлия вместе с мужем и дочерью Евой вышла из дома в 4:55 и направилась в сторону Жироны (Испания - где и находится сейчас Юлия с семьей - прим. ред.). По дороге Юлия не забывала про соцсети: в течение дня она публиковала в Instagram Stories, в которых делилась тем, как проходит путешествие.
Фитнес-тренер также рассказала, что вязала с собой в дорогу. «У меня с собой: бутылка изотоника, воды, крем от загара, фруктовые и ореховые батончики, банан и power bank», - написала она.
Преодолев экватор - 50 000 шагов - Ева уехала домой (именно такое количество шагов она хотела пройти), а Юлия с мужем после небольшого перекуса двинулись обратно. «Первую часть мы шли чуть медленнее своего темпа, потому что с нами была дочь. Вторую - надо будет ускориться», - отметила фитнес-тренер, добавив, что после таких коротких отдыхов очень тяжело: «Ноги просто не идут».
И если дорога в одну сторону прошла с энтузиазмом, то обратно было идти, по словам Юлии, психологически непросто.
«Пройдено 50 километров, 25 еще идти. За плечами 67 000 шагов, еще 33 000. Сил много, но ноги очень болят», - призналась фитнес-тренер из Эстонии. Но даже в такие моменты Юлия и ее муж не унывали. «Приходится включать автопилот: отключать голову и отдаляться от усталости и боли», - пишет в Instagram мать троих детей, публикуя видео, на котором она, пританцовывая, идет в направлении дома.
Когда паре оставалось пройти четыре километра, на улице уже стемнело. Единственное, что освещало им дорогу - изредка встречавшиеся на пути фонари и фонарик на телефоне. В 22:00 количество пройденных шагов дошло до 97 000. Силы придавало только понимание того, что финиш уже не за горами. Ровно 100 000 шагов стукнуло, когда пара добралась до своего автомобиля.
«Всем спасибо за поддержку, мы это сделали! Мы успели! Поехали домой!» - радостно сообщила Юлия, опубликовав также эмоции мужа, когда тот спустя 18 часов в дороге сел в свой автомобиль.