Почти семь лет Эвелин жила с мужчиной, который ее контролировал, унижал и поднимал на нее руку. Когда она наконец решилась уйти, ей некуда было податься - первую ночь она провела в отеле, а затем почти две недели ночевала в машине. Сегодня она живет с женихом и тремя детьми той жизнью, о которой когда-то могла только мечтать.

«После нашей первой встречи я подумала, что второго свидания не будет», -вспоминает Эвелин о начале своих отношений с отцом первого ребенка. Но на следующий день мужчина пришел с большим букетом роз, и женщина дала ему ещё один шанс. К сожалению, это решение оказалось роковым.