«1+1=3» Известные эстонские актеры впервые станут родителями

Каролин Юрисе рассказала о своей беременности в интервью журналу Anne & Stiil. «Стать мамой - это, безусловно, особенная роль, которая помогает очиститься и двигаться вперед. Для меня это произошло в правильное время и в правильном месте», - призналась она тогда.

Теперь ее возлюбленный Сандер Ребане опубликовал в соцсетях трогательное фото. Под снимком короткая, но многозначительная подпись: «1+1=3».