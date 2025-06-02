«1+1=3» Известные эстонские актеры впервые станут родителями

В начале апреля стало известно, что актриса Каролин Юрисе ждет ребенка. Теперь они вместе с партнером Сандером Ребане поделились в социальных сетях милой фотографией.
Каролин Юрисе рассказала о своей беременности в интервью журналу Anne & Stiil. «Стать мамой - это, безусловно, особенная роль, которая помогает очиститься и двигаться вперед. Для меня это произошло в правильное время и в правильном месте», - призналась она тогда.
Теперь ее возлюбленный Сандер Ребане опубликовал в соцсетях трогательное фото. Под снимком короткая, но многозначительная подпись: «1+1=3».
В октябре прошлого года актерская пара искала новый общий дом. «Минимум 3-4 комнаты. В идеале - в Копли или, например, в Кадриорге. Где-нибудь, где есть зелень и, возможно, высокие потолки», - написали они тогда в посте на Facebook.