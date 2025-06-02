ГАЛЕРЕЯ Яблоку негде было упасть: смотрите, что творилось на концерте группы «Каста»

Концерт легендарной группы «Каста» в Таллинне прошел с аншлагом. Несмотря на небольшую задержку в 15 минут, у зрителей не угас энтузиазм и, когда артисты вышли на сцену, зал буквально взорвался аплодисментами и криками.

Зал был забит до отказа - людей собралось столько, что пройти к сцене было почти невозможно. На концерт пришли фанаты всех возрастов: от преданных слушателей с конца 90-х до молодежи и даже детей.

Группа начала с треков из нового альбома. После исполнения новых песен зал буквально взорвался, когда зазвучали знаковые хиты 90-х. Многие из зрителей знали тексты наизусть, и весь зал подпевал в унисон.