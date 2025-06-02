Победу на конкурсе «Мисс Мира» одержала представительница Таиланда, а эстонка вошла в историю

25-летняя представительница Эстонии Элийсе Рандмаа вошла в историю: она попала в число 40 финалисток из 110 участниц и вошла в десятку самых красивых европейских участниц. Это второй лучший результат для Эстонии за всю историю. 26 лет назад Карин Лаасмяэ заняла на конкурсе «Мисс Мира» десятое место.