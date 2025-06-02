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Победу на конкурсе «Мисс Мира» одержала представительница Таиланда, а эстонка вошла в историю

Перевод: Герман Аверьянов
Фото статьи

В субботу прошел 72-й конкурс «Мисс Мира», победительницей стала тайка Опал Сучата Чуангари. Эстонию на конкурсе представляла Элийсе Рандмаа, которая также вошла в историю.

На грандиозном финале конкурса красоты «Мисс Мира» прошлогодняя победительница, чешка Крыстына Пышкова, передала корону новой обладательнице титула. Звание первой принцессы получила представительница Эфиопии - Хассет Дередж Адмасу, второй принцессой стала полька Майя Клайда, а третьей - представительница Мартиники Орели Жоашен.

25-летняя представительница Эстонии Элийсе Рандмаа вошла в историю: она попала в число 40 финалисток из 110 участниц и вошла в десятку самых красивых европейских участниц. Это второй лучший результат для Эстонии за всю историю. 26 лет назад Карин Лаасмяэ заняла на конкурсе «Мисс Мира» десятое место.

Сама Элийсе пишет в своем Instagram, что искренне счастлива.

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