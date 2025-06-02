Умер отец Рианны, с которым певица была в сложных отношениях

По информации издания, Рональда не стало в субботу, 31 мая. Причиной его ухода из жизни стала «непродолжительная болезнь». Пока мужчина находился в больнице, его навещал брат Рианны, Раджад Фенти. Артистка, предположительно, тоже приезжала с ним на машине, но папарацци не удалось ее заснять. Сейчас члены семьи Рональда собрались в Калифорнии, чтобы проститься с ним.

Стоит упомянуть, что у Рианны были достаточно непростые отношения с отцом. Певица рассказывала, что Рональд, который работал инспектором товарного склада на фабрике одежды, во времена ее детства страдал от наркотической и алкогольной зависимостей, поднимал руку на жену. Именно это стало причиной его развода с матерью артистки.

Родители Рианны Моника Брэйтвэйт и Рональд Фенти. Фото: imago stock&people

По словам Рианны, пока ее родители не расстались, она долгое время страдала от мучительных головных болей, которые провоцировали переживания об отце. Врачи даже предполагали, что у девочки может быть опухоль головного мозга, но после обследований этот диагноз не подтвердился. Став взрослой, Рианна оплатила отцу лечение в рехабе и переписала на него виллу на Карибских островах стоимостью 2 миллиона долларов.

В 2019 году поп-дива судилась с Рональдом: дело в том, что он незаконно использовал название ее бренда Fenty Beauty для продвижения своей компании Fenty Entertainment, которая работала с начинающими артистами. Несмотря на напряженные отношения с отцом, Рианна все же вновь сблизилась с ним, когда он заболел коронавирусом. Певица оплачивала его лекарства и даже купила ему аппарат искусственной вентиляции легких. Рональд в свою очередь публично благодарил ее за помощь.