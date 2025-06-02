ФОТО Политик Юри Ратас отметил день рождения матери

«Дорогая мама! Поздравляю тебя с днем рождения и желаю крепкого здоровья. Было очень приятно сегодня сидеть вместе с тобой и детьми за праздничным столом. Было очень интересно слушать твои размышления о молодости, житейской мудрости и тех трудностях, через которые пришлось пройти твоему поколению», - пишет бывший премьер-министр Юри Ратас в своих социальных сетях, добавляя, что мама для него очень дорога.