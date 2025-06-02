Skip to footer
Пн, 2.06.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Cообщи
Для подписчиков

ФОТО Политик Юри Ратас отметил день рождения матери

Фото статьи

Депутат Европарламента Юри Ратас поделился с поклонниками в социальных сетях трогательным постом. На этот раз - о дне рождения своей мамы!

«Дорогая мама! Поздравляю тебя с днем рождения и желаю крепкого здоровья. Было очень приятно сегодня сидеть вместе с тобой и детьми за праздничным столом. Было очень интересно слушать твои размышления о молодости, житейской мудрости и тех трудностях, через которые пришлось пройти твоему поколению», - пишет бывший премьер-министр Юри Ратас в своих социальных сетях, добавляя, что мама для него очень дорога.

Комментарии

Ключевые слова

Наверх