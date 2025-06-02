ФОТО Кейт Пентус-Розиманнус участвовала в марафоне после долгого перерыва

«Уставшая, но счастливая. Спустя десять месяцев после рождения Мику мой личный беговой счет снова открыт, и чтобы не терять мотивацию, сразу же записалась на следующий забег», - пишет в соцсетях член Европейской счетной палаты Кейт-Пентус Розиманнус.

Она рассказывает, что впервые участвовала в командном забеге ING марафона в Люксембурге.

«Атмосфера, компания, трасса и организация были очень приятными, почти как на ночном забеге в Раквере. И, конечно, у нас была отличная команда из самых быстрых членов счетной палаты, которые поддерживали друг друга и на подготовке, и во время забега. На мне была беговая футболка, которую придумали мои дети.

«Самый трудный шаг - это одеться и выйти из дома. Дальше все идет почти само собой», - делится она.

Второй ребенок Кейт Пентус-Розиманнус и Райна Розиманнуса появился на свет 13 июля. «Это до сих пор кажется настоящим чудом», - призналась тогда она и добавила, что сына назвали Микк Александер.