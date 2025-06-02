«Почему 12-летних ведут смотреть насилие?» Мать из Таллинна возмущена выбором спектакля для школьников

Классный руководитель не прокомментировал порталу Elu24, почему изначально был сделан выбор в пользу именно этого спектакля.

Театр: спектакль не содержит сцен насилия

Руководитель по маркетингу и продажам театра Endla, Ингер Лиллес-Нестор, объяснил, что спектакль Kurjus был поставлен в театре прежде всего потому, что он помогает осознать важные и актуальные для общества темы - школьное и семейное насилие, а также их скрытые последствия и процессы.

«Да, в спектакле действительно поднимается тема насилия, она акцентирована, но зрителю не показываются сцены насилия и оно не оправдывается. На сцене нет прямого, визуального насилия.

Образный театральный язык подчеркивает, что насилие - это явление, которое нельзя игнорировать или рассматривать в отрыве от контекста - оно оставляет след, влияет на человеческие отношения и формирует у молодого человека восприятие мира», - объясняет представитель театра.

Она добавляет, что в сотрудничестве с Центром психиатрии и психотерапии Sensus театр предлагает для заинтересованных подростков специальные консультации после спектакля.

Психологи помогут глубже понять увиденное и раскрыть важные темы: как распознать и осознать сильные чувства, какое поведение является приемлемым, а какое - нет, когда начинается травля и как с ней справляться.

Лиллес-Нестор отмечает, что при подготовке постановки совместно со специалистами организации Peaasi были созданы также бесплатные вспомогательные материалы для родителей, учителей и всех желающих, которые можно найти на сайте театра Endla, на странице спектакля. Эти материалы помогают направлять диалог между взрослыми и детьми по вопросам, поднятым в постановке.

«Наша цель - дать молодым людям возможность прочувствовать, осмыслить и понять, почему возникает насилие, как его распознать и почему так важно ему противостоять, а не оставаться равнодушным наблюдателем».

Представитель театра признает, что обеспокоенность родителей тоже понятна, но театр надеется, что благодаря этой постановке удастся способствовать позитивным изменениям в обществе.