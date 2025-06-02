«Почему 12-летних ведут смотреть насилие?» Мать из Таллинна возмущена выбором спектакля для школьников

В конце учебного года традиционно проходят классные экскурсии, походы в театр и другие мероприятия, завершающие школьный год. Однако один из родителей ученика столичной школы выразил недовольство выбором спектакля. «Почему 12-летних детей собираются вести на постановку Kurjus, где поднимаются темы жестокого домашнего и школьного насилия?» - задал он вопрос.
Мать ученика таллиннской школы поделилась в Facebook своими переживаниями по поводу выбора спектакля, на который классный руководитель планировал повести детей. Женщина не понимает, почему для просмотра был выбран спектакль, который, по ее мнению, не подходит детям их возраста.
«В школе моего сына планируют вместе с несколькими классами посетить театр Endla и посмотреть спектакль Kurjus, где поднимаются темы жестокого домашнего и школьного насилия. Почему 12-летних детей хотят вести на такую постановку?
Это может нанести им психологическую травму или создать впечатление, что школьное насилие - это норма. В итоге у детей могут закрепиться опасные модели поведения», - написала обеспокоенная мать.
Она также выразила недоумение тем, что подобный спектакль вообще выходит в свет, учитывая, насколько остра проблема насилия в обществе.
«Школа могла бы выбрать что-то действительно развивающее и безопасное - спектакль или фильм с воспитательной ценностью, а не подвергать детей риску дополнительного стресса или поощрять агрессию через такие постановки», - считает она.
Родитель обратилась как к классному руководителю, так и к директору, указав, что постановка не подходит для учеников 5-го класса, ведь в аннотации к спектаклю прямо сказано: «не рекомендуется для детей младше 14 лет».
Она попросила отменить поход на этот спектакль и найти более подходящую альтернативу. По ее словам, учитель в итоге прислушался и отказался от посещения театра, так что планируемый визит был отменен.
Классный руководитель не прокомментировал порталу Elu24, почему изначально был сделан выбор в пользу именно этого спектакля.
Театр: спектакль не содержит сцен насилия
Руководитель по маркетингу и продажам театра Endla, Ингер Лиллес-Нестор, объяснил, что спектакль Kurjus был поставлен в театре прежде всего потому, что он помогает осознать важные и актуальные для общества темы - школьное и семейное насилие, а также их скрытые последствия и процессы.
«Да, в спектакле действительно поднимается тема насилия, она акцентирована, но зрителю не показываются сцены насилия и оно не оправдывается. На сцене нет прямого, визуального насилия.
Образный театральный язык подчеркивает, что насилие - это явление, которое нельзя игнорировать или рассматривать в отрыве от контекста - оно оставляет след, влияет на человеческие отношения и формирует у молодого человека восприятие мира», - объясняет представитель театра.
Она добавляет, что в сотрудничестве с Центром психиатрии и психотерапии Sensus театр предлагает для заинтересованных подростков специальные консультации после спектакля.
Психологи помогут глубже понять увиденное и раскрыть важные темы: как распознать и осознать сильные чувства, какое поведение является приемлемым, а какое - нет, когда начинается травля и как с ней справляться.
Лиллес-Нестор отмечает, что при подготовке постановки совместно со специалистами организации Peaasi были созданы также бесплатные вспомогательные материалы для родителей, учителей и всех желающих, которые можно найти на сайте театра Endla, на странице спектакля. Эти материалы помогают направлять диалог между взрослыми и детьми по вопросам, поднятым в постановке.
«Наша цель - дать молодым людям возможность прочувствовать, осмыслить и понять, почему возникает насилие, как его распознать и почему так важно ему противостоять, а не оставаться равнодушным наблюдателем».
Представитель театра признает, что обеспокоенность родителей тоже понятна, но театр надеется, что благодаря этой постановке удастся способствовать позитивным изменениям в обществе.
«Театр - это как раз то место, где даже сложные темы можно раскрывать деликатно, ответственно и с образовательной целью», - подытожила Ингер Лиллес-Нестор.