Как понять, что ваша собака находится в стрессе: кинолог назвала семь «сигналов»

По ее словам, собаки, как и люди, могут страдать от стресса, однако их признаки обычно сложно увидеть или люди могут путать их с чем-то другим. Поэтому Фарричелли назвала 7 действий, которые делают собаки во время стресса.

Лизание губ

Собаки могут лизать губы или нос, когда кто-то к ним наклоняется или направляет на них камеру.

«Облизывание губ или носа может быть очень быстрым, поэтому не всегда заметным, но это сигнал стресса, подобный нервному жеванию губ человеком на вечеринке, на которую он жалеет, что пришел», - объяснила кинолог.

Зевание

Собаки, как и люди, могут зевать, когда чувствуют себя устало и хотят спать. Однако если зевание появляется, когда есть гости, среди которых и дети, то оно может свидетельствовать о чувстве перегрузки.

Встряхивание

Можно заметить, что иногда собаки встряхивают тело, даже если они не мокрые.

«Такое встряхивание тела может сигнализировать о влиянии чего-то, что не понравилось вашей собаке. Вы часто можете видеть, как собака встряхивает все тело после того, как ее погладил незнакомец или после встречи с незнакомой собакой», - подчеркнула бывшая ветеринарная ассистентка.

Хождение туда-сюда

Ваша собака может ходить туда-сюда, когда понимает, что вы собираетесь на прогулку, однако бессмысленное хождение может указывать на проблему, которая связана со стрессом, отметила Фарричелли.