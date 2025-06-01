ФОТО И ВИДЕО «Дети – самое главное в жизни»: в Таллиннском зоопарке ярко отпраздновали первое июня

1 июня как обычно наполнено улыбками, весельем и заботой. В честь Дня защиты детей мы посетили Таллиннский зоопарк, чтобы пообщаться с главными героями этого праздника - детьми, а также с их родителями. Смотрите видео!
С самого утра зоопарк наполнен громким смехом, интересными играми и атмосферой радости. Родители с детьми с интересом наблюдают за животными, фотографируются и просто наслаждаются моментом.
У многих детей, любимыми животными оказались: белые медведи, пингвины, верблюды, львы и обезьяны.
На вопрос, от чего стоит защищать детей, многие родители ответили: от жестокости и несправедливости. «Сейчас очень большая проблема - это буллинг. Причем в школах и садиках», - ответила Кристина, которая сама работает в школе и понимает, как трудно уследить за детьми.
Мария подняла проблему невнимательности на дорогах: «Чтобы не попадали под машины и самокаты».
Хоть за детьми нужен глаз да глаз, они приносят счастье, радость и надежду. «Дети - самое главное в жизни. Они цветы жизни. Наше наследие, наше будущее. И также с ними весело!» - отметил Алексей, который в этот прекрасный день пришел с семьей отметить День защиты детей в зоопарк.