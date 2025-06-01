С самого утра зоопарк наполнен громким смехом, интересными играми и атмосферой радости. Родители с детьми с интересом наблюдают за животными, фотографируются и просто наслаждаются моментом.

У многих детей любимыми животными оказались: белые медведи, пингвины, верблюды, львы и обезьяны.

На вопрос, от чего стоит защищать детей, многие родители ответили: от жестокости и несправедливости. «Сейчас очень большая проблема - это буллинг. Причем в школах и садиках», - ответила Кристина, которая сама работает в школе и понимает, как трудно уследить за детьми.

Мария подняла проблему невнимательности на дорогах: «Чтобы не попадали под машины и самокаты».