ГОРОСКОП НА 2 ИЮНЯ У Раков прекрасный день, Девам не повезет

Лев

Отношения с любимым человеком будут омрачены достаточно серьезными разногласиями, однако возможность мирного решения проблем остается, и ею нужно воспользоваться. Вы действуете обдуманно и точно, с хладнокровием, которому можно позавидовать, но порой слишком мало внимания уделяете своим эмоциям, недооцениваете подсказки интуиции. Помните, что у вас, как и у окружающих людей, есть чувства, с которыми нужно считаться.

Предусмотрительность, порой излишняя в личных отношениях, окажется незаменимой в делах; вы прекрасно распоряжаетесь чужим и собственным временем, можете как действовать самостоятельно, так и организовывать других людей. Скучать не придется, поскольку к любому занятию вы подходите творчески.

Дева

Будьте осторожнее в поездах – возможны недоразумения, непредвиденные задержки и значительные расходы. В остальном день очень благоприятен, появляется возможность завершить ранее начатые дела, а также расставить акценты в важных для вас личных отношениях. Серьезный подход к решению любых проблем гарантирует успех, а вот неорганизованность и недостаток дисциплины могут внести путаницу и несколько осложнить ситуацию.

Очень полезны занятия спортом, прогулки на свежем воздухе, командные игры. Родственники поделятся с вами приятными новостями. Напомнят о себе старые друзья, люди, по которым вы успели соскучиться.

Весы