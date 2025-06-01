ФОТО «Мисс мира-2025»: как таиландская студентка с 16 кошками и укулеле покорила планету

Корону и титул самой красивой девушки планеты завоевала 21-летняя Опал Сучата Чуангсри из Таиланда - первая тайка, ставшая «Мисс мира» за всю 72-летнюю историю конкурса.

Путь к короне: неудачи, амбиции и укулеле

Свою первую попытку заявить о себе в мире красоты Опал предприняла в 17 лет на локальном конкурсе «Мисс Раттанакосин», но тогда осталась без титула. Уже через год она ворвалась в тройку национального конкурса, а затем представляла Таиланд на «Мисс Вселенная 2024», где заняла третье место. Правда, титула ее лишили за преждевременное участие в другом конкурсе. Как оказалось - к лучшему.

Опал покорила жюри не только внешностью (ее рост 180 см - исключение по таиландским меркам), но и активной гражданской позицией. Она учится на факультете международных отношений, интересуется антропологией и психологией, управляет гостиничным бизнесом и мечтает стать послом. А ещё - играет на укулеле, занимается благотворительностью и приютом для бездомных животных. В её доме живут 16 кошек и 5 собак. Ее девиз:

«Если хотя бы одной жизни стало легче благодаря тебе - ты уже успешен».

Победительницы и скандалы