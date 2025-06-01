На первом месте: от какого правила воспитания Кейт Миддлтон никогда не откажется

Монаршая особа, которая вместе с принцем Уильямом воспитывает 11-летнего принца Джорджа, 10-летнюю принцессу Шарлотту и 7-летнего принца Луи, считает, что доброта, уважение и честность так же важны, как и академический успех.

Как-то Кейт Миддлтон сказала: «Мои родители научили меня важности таких качеств, как доброта, уважение и честность, и я осознаю, насколько важными были для меня такие ценности на протяжении всей моей жизни. Вот почему мы с Уильямом хотим научить наших маленьких детей... насколько важны эти вещи, когда они вырастают».

Будущая королева считает, это так же важно, как и «успехи в математике или спорте».

Принц и принцесса Уэльские давно дали понять, что хотят дать своим детям как можно более нормальное детство, несмотря на монаршие обязанности и медийность.

В интервью 2023 года радиоведущему Роману Кэмпу Миддлтон сказала: «Дело не в количестве игрушек, которые у них есть, или в количестве или типах поездок, в которые вы с ними отправляетесь. Дело просто в том, чтобы убедиться, что они имеют правильную эмоциональную поддержку вокруг себя, и это исходит от взрослых в их жизни».

Между тем принц Уильям на протяжении многих лет повторял взгляды своей жены. В интервью 2016 года, когда будущий король еще был отцом двоих детей, он описал их домашнюю жизнь как «нормальную».

Сын короля Великобритании Карла III сказал: «Что касается нас в нашей семье, мы нормальная семья».

Уильям добавил: «Я люблю своих детей так же, как любой отец, и я надеюсь, что Джордж любит меня так же, как любой сын любит своего отца. Мы очень нормальные в этом смысле».

По словам эксперта по языку тела Джуди Джеймс, Уильям сформировал свой стиль воспитания на основе уроков собственного детства.

«Он также явно настроен создать более непринужденную и игривую жизнь для своих детей, чем та, которой могли наслаждаться он или его отец», - сказала эксперт.