Умерла звезда «Отчаянных домохозяек» Валери Махаффи

Актриса боролась с раком. Она умерла в Лос-Анджелесе в пятницу, 30 мая. У Махаффи, чья карьера длилась более четырех десятилетий, остались муж Джозеф Келл и их дочь Элис.

В интервью Variety Джозеф Келл прокомментировал смерть жены. «Я потерял любовь всей своей жизни, а Америка потеряла одну из самых очаровательных актрис. Ее будет не хватать», - сказал он.

Дочь Махаффи Элис Ричардс написала в Instagram: «Сейчас у меня нет слов, чтобы что-то сказать. Рак - отстой. Я буду искать тебя во всех веселых моментах жизни. Я знаю, что ты будешь там. Я знаю, что мы снова увидимся когда-нибудь. Я люблю тебя бесконечно сильно».

Махаффи снималась вместе с такими актерами, как Мишель Пфайффер и Имоджен Путс в French Exit 2021 года и Томом Хэнксом в его биографическом фильме 2016 года Чудо на Гудзоне, основанном на романе Чесли Салленбергера.