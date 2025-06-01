ФОТО Картина эстонской художницы была продана за кругленькую сумму

27 мая Туули Роосма выставила одну из своих картин на продажу на osta.ee, установив начальную цену в один евро. Всего за несколько дней цена значительно возросла. Аукцион завершился 31 мая, и картина была продана за 3003 евро.
«На картине изображены мои дети. Я писала ее в то время, когда монтировала передачу "Наш год в Японии"», - рассказала Туули Роосма (50) в объявлении, размещенном на сайте osta.ee. Картина носит название Furry - это термин, обозначающий человека, который ощущает себя животным.