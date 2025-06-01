ФОТО Картина эстонской художницы была продана за кругленькую сумму

«На картине изображены мои дети. Я писала ее в то время, когда монтировала передачу "Наш год в Японии"», - рассказала Туули Роосма (50) в объявлении, размещенном на сайте osta.ee. Картина носит название Furry - это термин, обозначающий человека, который ощущает себя животным.

«Изначально я собиралась оставить эту работу, но ни один из сыновей не захотел ее себе. Я бы оставила, конечно, но, наверное, именно в этом и состоит радость - отпускать то, с чем трудно расстаться. Я раньше никогда не продавала свои работы, это первая. Начальная цена - один евро, но я надеюсь, что она поднимется», - написала она.