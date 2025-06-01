ФОТО В семье эстонского десятиборца Янека Ыйглане родился ребенок

Янек Ыйглане и его жена Кендра сообщили в социальных сетях, что стали родителями.
«Наш Тео. Мечта, которая сбылась. Благодарим Бога за это благословение - быть его родителями», - пишут Янек и Кендра Ыйглане в Instagram и делятся первым фото малыша.
Янек и его жена-американка Кендра сообщили о беременности в феврале. «Олимпийская магия продолжается. Новое дополнение к тренировочному плану -родительство», - написала Кендра в своем Instagram.
Недавно пара устроила вместе с близкими веселую вечеринку в морском стиле в честь будущего ребенка. «Малыша окружают любовь и забота со всех сторон», - отметила счастливая пара.
Янек и Кендра поженились 4 июня 2022 года в сказочно красивом пятизвездочном курортном отеле Dreams Onyx Resort & Spa, который расположен в Пунта-Кана в Доминиканской Республике. «Мой человек на всю жизнь», - так Янек описал свою избранницу.