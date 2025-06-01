ФОТО В семье эстонского десятиборца Янека Ыйглане родился ребенок

«Наш Тео. Мечта, которая сбылась. Благодарим Бога за это благословение - быть его родителями», - пишут Янек и Кендра Ыйглане в Instagram и делятся первым фото малыша.

Янек и его жена-американка Кендра сообщили о беременности в феврале. «Олимпийская магия продолжается. Новое дополнение к тренировочному плану -родительство», - написала Кендра в своем Instagram.

Недавно пара устроила вместе с близкими веселую вечеринку в морском стиле в честь будущего ребенка. «Малыша окружают любовь и забота со всех сторон», - отметила счастливая пара.