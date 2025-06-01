Отношения, финансы и перемены: эстонский астролог Кристина Иванова рассказала, что ждет знаки Зодиака в июне

Июнь - это месяц, в котором у многих появятся шансы получить желаемое. Уже первая неделя месяца начнет щедро раздавать возможности людям предприимчивым, азартным и смелым. Везунчики периода с 1 по 7 июня - Близнецы, Весы, Водолеи (или если в этих знаках есть важные точки вашей натальной карты).
Дела, начатые в начале июня, будут протекать активно, с быстрыми результатами и прибылью (если речь идет о финансах). На удачу могут рассчитывать все, кто не побояться что-то менять, но особенно Овны, Львы и Стрельцы.
С 7 по 28 июня - лучшие дни для путешествий, начала обучения или приобретения любых навыков. Хотите чему-то научиться и начать быстро применять эти знания на практике - начинайте на динамичном аспекте между Юпитером и Марсом. Это удачное положение планет дает удачу тем, кто сдает экзамены как в ВУЗы, так и на водительские права.
Обратите внимание на числа с 21 по 30 июня. Этот период подходит для продаж и покупок автомобиля.
С 21 по 30 июня фаворитами удачи станут Раки, Рыбы, Скорпионы, а также Девы, Козероги и Тельцы.
Овен
Июнь будет месяцем встреч, переписок и новых впечатлений. Слова льются легко, а знакомства возникают буквально на ровном месте. Не исключены короткие поездки, которые вдруг окажутся важнее, чем вы думали. Главное - не молчать и не играть в сурового ежика. У вас много интересного, чем можно поделиться с миром. Звоните, пишите, удивляйте. Ваше общение сейчас на вес золота.
Телец
Финансовая тема выходит на первый план: где-то прибудет, где-то отнимется, но точно не останется как было. Июнь просит быть не жадными, а разумными. Полезно сделать ревизию бюджета и подумать, на что бы вы хотели потратить деньги с удовольствием. Возможны подарки - и вам, и от вас. Особенно хорошо идут вложения в красивое и полезное. Главное, не путать последнее с распродажей кремов от скуки.
Близнецы
Дорогие Близнецы, вы на арене, под светом прожекторов. Весь июнь будет про то, как вы себя ощущаете и как вас видят окружающие. Можно переосмыслить имидж, заявить о себе громко, ярко и по-новому. Это месяц, когда важно верить в себя, даже если внутренний критик решил капризничать. У вас есть шанс понравиться себе - настоящим. Используйте его, не откладывая на потом.
Рак
В июне вам хорошо бы не разбрасываться на всех подряд, а побыть с собой. Энергия экономная, а впечатления - глубокие. Можно подумать о том, чего вы хотите на самом деле. Некоторые темы захочется оставить в секрете - и это нормально. Полезно заняться духовными практиками, медитацией, просто полежать в тишине. Помните: все самое важное происходит в июне за кулисами.
Лев
Весь июнь вас зовут на тусовки и желательно не отказываться. В этом месяце вы как магнит для друзей, идей и вдохновения. Отличное время, чтобы расширить круг общения или устроить что-то шумное, но душевное. Возможны важные встречи, которые поменяют ваши планы. Если не хватает энергии - берите ее у близких, они только рады. И не забывайте светить и зажигать. Вы это умеете.
Дева
Месяц потребует взрослости: предстоят разговоры с авторитетами, важные решения и немного ответственности. Придется говорить «да», даже если хочется «не уверен(а)». Июнь хорошо подходит для карьерных шагов, но только если вы не боитесь амбициозных задач. Внимание начальства и вышестоящих лиц - это не угроза, а шанс. Будьте ясны, структурны и честны с собой.
Весы
Июнь - ваш билет в расширение горизонтов. Захочется уехать, узнать что-то новое, вдохновиться. Отличное время для путешествий, учёбы, разговоров с людьми, которые видят мир иначе. Это тот редкий месяц, когда мечты могут стать ближе, если сделать шаг навстречу. Смена обстановки пойдет на пользу. Даже если это просто новая кофейня на другой стороне улицы.
Скорпион
Интенсивный месяц, все как вы любите. В центре - чувства, страсти, тайны, деньги и немножко драм. Возможны кризисы, но они точно для перезагрузки, а не для разрушения. Важно не прятаться, а идти навстречу переменам. Сексуальная энергия зашкаливает, и ей лучше найти достойное применение. В идеале - не в любовных треугольниках, а хотя бы в квадратных спальнях.
Стрелец
Тема партнерства выходит на первый план. Для кого-то это свадьбы и союзы, для кого-то - важный контракт или новые договоренности. Месяц подталкивает к диалогу, особенно с теми, кто рядом. Возможны предложения, от которых не хочется отказываться. Если вас что-то тревожит, то говорите сразу. Сопротивление отношениям в июне выглядит особенно странно.
Козерог
Июнь - это месяц рутины, но в хорошем смысле. Важно упорядочить дела, наладить режим, починить то, что развалилось и довести до ума начатое. Не обязательно все делать идеально. Главное, чтобы рутина двигалась. Полезно следить за самочувствием и не игнорировать сигналы от тела. Если вы давно хотели устроить «разгрузочную неделю», то сейчас самое время.
Водолей
Месяц, в котором можно снова почувствовать вдохновение. Творчество, романтика, флирт, хобби - все это не только приятно, но и полезно. Середина лета просит жить с азартом и немного влюбленно, даже если вы заняты серьезными делами. Возможны яркие знакомства или воскрешение старых чувств. Главное - не ждать, что кто-то сделает первый шаг. Смелость сейчас- ваш главный бонус.
Рыбы
Ваш июнь - это дом. Ремонт, уют, близкие разговоры с семьей, а иногда - желание сбежать под одеяло и не выходить. Можно пересобирать пространство, выбрасывать лишнее и наводить порядок в личном. Важно заботиться о себе и создавать ту атмосферу, в которой хочется жить. Не забывайте: домашнее - не значит скучное.