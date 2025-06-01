Отношения, финансы и перемены: эстонский астролог Кристина Иванова рассказала, что ждет знаки Зодиака в июне

Близнецы

Дорогие Близнецы, вы на арене, под светом прожекторов. Весь июнь будет про то, как вы себя ощущаете и как вас видят окружающие. Можно переосмыслить имидж, заявить о себе громко, ярко и по-новому. Это месяц, когда важно верить в себя, даже если внутренний критик решил капризничать. У вас есть шанс понравиться себе - настоящим. Используйте его, не откладывая на потом.

Рак

В июне вам хорошо бы не разбрасываться на всех подряд, а побыть с собой. Энергия экономная, а впечатления - глубокие. Можно подумать о том, чего вы хотите на самом деле. Некоторые темы захочется оставить в секрете - и это нормально. Полезно заняться духовными практиками, медитацией, просто полежать в тишине. Помните: все самое важное происходит в июне за кулисами.

Лев

Весь июнь вас зовут на тусовки и желательно не отказываться. В этом месяце вы как магнит для друзей, идей и вдохновения. Отличное время, чтобы расширить круг общения или устроить что-то шумное, но душевное. Возможны важные встречи, которые поменяют ваши планы. Если не хватает энергии - берите ее у близких, они только рады. И не забывайте светить и зажигать. Вы это умеете.

Дева