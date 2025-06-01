ГОРОСКОП НА 1 ИЮНЯ У Львов снижается жизненный тонус, а Рыбы смогут добиться отличных результатов в любом деле

Лев

Снижается жизненный тонус, Львам стоит поберечь себя и отказаться от сложной, утомительной работы. Зато с точки зрения делового общения день очень хорош. Сейчас вы можете диктовать окружающим свои условия и требовать неукоснительного выполнения распоряжений. Финансовая ситуация стабильна, можно заключать сделки и делать покупки, не опасаясь подвоха.

Проблемы в семье не исключены: родственники не одобряют вашего поведения и позволяют себе критические высказывания. Не вступайте в споры, просто примите услышанное к сведению. Общение с любимым человеком принесет радость, хотя избежать мелких недоразумений едва ли удастся.

Дева

Девы полны энергии, но не всегда способны направить ее в нужное русло. Помните, что, как бы окружающие ни нуждались в помощи, ваши собственные дела тоже требуют внимания. Поэтому важно правильно расставить приоритеты и спланировать день так, чтобы вы успели реализовать все замыслы. Расходы могут быть неожиданно крупными, причем и они связаны не столько с вашими потребностями, сколько с ожиданиями окружающих.

Хороший день для поездок, смены обстановки, а также отказа от вредных привычек. Близкие люди поддержат вас в достойных начинаниях и наверняка одобрят хорошие идеи. Юных представителей знака ожидает знакомство, которое будет иметь весьма долгосрочные последствия.

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