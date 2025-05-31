Эстонский журналист: Олега Сынаялга проводили в последний путь словами «Ты живешь и летишь дальше!»

Две недели назад в субботу, пожалуй, не было ни одного жителя Эстонии, чье сердце не сжалось бы от новости о том, что в результате крушения вертолетов в Финляндии погиб известный предприниматель Олег Сынаялг. Это был такой удар, в который трудно было поверить. Сынаялг был опытным пилотом, за его плечами были сотни часов в небе... но несмотря на все это, трагедия произошла.
За последние десять лет меня с Олегом Сынаялгом свели самые разные истории. На его вертолете я летала много раз и на Сааремаа, и по материку, и во время этих полетов я не раз по наивности спрашивала его: «Олег, а ты не боишься, что вертолет упадет?»
Я очень хорошо помню, как Олег держал руки на штурвале, улыбался и спокойно отвечал, что гораздо больше шансов погибнуть на шоссе Таллинн-Тарту, чем в воздухе, управляя вертолетом. Помню, как он также добавил, что это шанс - один на миллион.
В субботу утром около десяти часов, когда я вошла в церкви Яани, эти слова не выходили у меня из головы. «Олег, именно ты оказался тем самым одним на миллион!» Много лет назад я устраивала детям из детдома рождественский сюрприз и спросила у Олега, согласится ли он покатать на вертолете нескольких малышей. Дети были в восторге, когда Олег вместе с ними совершил круг над Таллинном.
Я тогда еще несколько раз поблагодарила его на крыше Горхолла, но он сказал: «Мне самому тоже было очень приятно это сделать!»
Если заглянуть в телефон, то последнее сообщение от него было в его стиле: «Позвонил просто, чтобы поддержать тебя по поводу судебных дел. У меня в этом большой опыт». Мы не были лучшими друзьями, мы были хорошими знакомыми - нас сводила моя работа и интервью. Но, несмотря на это, он всегда находил время поддержать меня, человека, которого едва знал, и утешить в моих заботах - тех, что большинству людей были бы безразличны. И вот теперь его больше нет... лишь большой дубовый гроб под высокими сводами церкви и память о нем. У каждого из нас она своя.
Семья прибывает ровно к 11 Я кладу маленький букетик ландышей к гробу, среди других цветов, и вижу, что первой из близких пришла невеста Олега, Кэтрин Раудвере. Она пришла в церковь еще в десять, когда открылись двери. Вся в черном, она сидит ближе всех к гробу и плачет. Как бы мне ни хотелось, я не могу подойти и выразить соболезнования - из нее исходит такая боль, что я не решаюсь ни приблизиться, ни нарушить ее скорбь.
Рядом с гробом - большой красочный портрет Олега. Он изображен в оранжевом костюме с голубым галстуком, а за его спиной ветрогенератор. Это очень удачный портрет Олега Сынаялга - именно таким, ярким и устремленным в будущее, он и был.
Какие бы сложные времена ни были - в семье или работе - он всегда сохранял позитивный взгляд на мир и с энтузиазмом рассказывал, как скоро все наладится. У него никогда не было черного сценария - всегда находилось решение. Таким ярким, оптимистичным человеком с цветным галстуком и пиджаком он и был - как на портрете у гроба.
Похороны Олега Сынаялга организованы безукоризненно. Двери церкви открываются в десять, семья и близкие заходят ровно в одиннадцать, когда остальные уже заняли места. Впереди идут брат Олега - Андрес - и его жена Сийри.
Потом в процессии - дети Олега, внуки и их спутники, которые занимают места в первом ряду. Прощальная церемония начинается песней семейной группы Сынаялгов Iga südamelöök, и прежде чем зазвучат слова и музыка, по колонкам слышны лишь сильные удары сердца.
Каждый удар, откликающийся под сводами церкви, будто острым ножом проходит по сердцу... так хрупка жизнь. Эта песня - о том, как важно ежедневно оставаться хорошим человеком, ведь нам дана только одна жизнь и ни один день больше не повторится.
Множество мужчин сейчас украдкой вытирают слезу - противостоять эмоциям трудно, когда Олег поет эти слова, а рядом стоит его гроб. Картина с пророческим посланием Епископ и основатель Деревни Надежды Мярт Вяхи произносит проникновенную речь - о Боге и о том, каким другом был для него Олег.
По словам Вяхи, последнее сообщение от Олега - это фотография заката, которую тот прислал ему, летя на вертолете. Сегодня это кажется пророческим знаком. Мярт Вяхи произносит еще одну значимую фразу: «Это не был твой последний полет. Олег летит дальше!» Короткую, но наполненную любовью речь говорит и сын Олега - Сийм Сынаялг.
Он признает, что испытать такую отцовскую любовь, как у него, - большое счастье. «Мой низкий поклон тебе, дорогой отец!» Когда к гробу подходят брат Олега - Андрес Сынаялг - с женой Сийри, в зале становится тяжелее дышать. Андрес говорит, что написал брату послание, но не может его зачитать - мешают слезы и ком в горле.
Он начинает несколько раз, но каждый раз прерывается, собирается, снова пробует... и наконец все же завершает. «Ты был моим лучшим другом всю мою жизнь... Я постараюсь поддерживать твою семью...» - после этих слов и у меня текут слезы. Я даже не представляю ту боль, когда теряешь друга и брата, который был рядом всю жизнь.
Сийри, его жена, проявляет больше стойкости и вспоминает, как они с сестрой познакомились с Андресом и Олегом, когда тем было всего 18 лет, а девушки были помоложе. «Мы с Андресом женаты 42 года. Нас объединяет большая любовь!» По словам Вийви, от Олега всегда исходили доброта и безграничная любовь к своей семье. «Все, чем он занимался, он делал с полной отдачей!»
Невеста Олега поблагодарила его за любовь
Слово взяла и невеста Олега Сынаялга - Кэтрин Раудвере, порой опираясь ладонью на дубовый гроб. «Я буду скучать по твоей улыбке, дорогой!» - сквозь слезы говорила она, - «от тебя всегда исходило спокойствие. Ты всегда был рядом».
По словам Кэтрин, центром мира Олега была его семья, которой он был предан без остатка. «Тебя будет не хватать. Ты был заботливым отцом, прекрасным мужчиной... этот список очень длинный!»
Она поблагодарила Олега за время, проведенное вместе, и, положив руку на гроб, прошептала сквозь рыдания: «Спасибо тебе за любовь. В этом доме, который мы создали, ты будешь жить вечно. Я люблю тебя, дорогой!»
После окончания церемонии Олега Сынаялга доставили на вертолете на Сааремаа, где он будет предан земле.
Мои соболезнования всем его близким.