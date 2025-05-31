Эстонский журналист: Олега Сынаялга проводили в последний путь словами «Ты живешь и летишь дальше!»

За последние десять лет меня с Олегом Сынаялгом свели самые разные истории. На его вертолете я летала много раз и на Сааремаа, и по материку, и во время этих полетов я не раз по наивности спрашивала его: «Олег, а ты не боишься, что вертолет упадет?»

Я очень хорошо помню, как Олег держал руки на штурвале, улыбался и спокойно отвечал, что гораздо больше шансов погибнуть на шоссе Таллинн-Тарту, чем в воздухе, управляя вертолетом. Помню, как он также добавил, что это шанс - один на миллион.

В субботу утром около десяти часов, когда я вошла в церкви Яани, эти слова не выходили у меня из головы. «Олег, именно ты оказался тем самым одним на миллион!» Много лет назад я устраивала детям из детдома рождественский сюрприз и спросила у Олега, согласится ли он покатать на вертолете нескольких малышей. Дети были в восторге, когда Олег вместе с ними совершил круг над Таллинном.

Я тогда еще несколько раз поблагодарила его на крыше Горхолла, но он сказал: «Мне самому тоже было очень приятно это сделать!»