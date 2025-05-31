ВИДЕО «Это лето должно быть нашим!» Жители Таллинна открыли пляжный сезон с надеждой на тепло и солнце

Этим летом исполняется сто лет со дня основания пляжного курорта в зоне отдыха у устья реки Пирита. Многие пришли насладиться солнечным днем, попробовать вкусную еду и провести время с семьей.

С первым появлением солнца все спешат на пляж, но холодный ветер может внести коррективы в такие планы. «Если тепло – приезжаем в Пирита. Вот и сейчас приехали. Конечно, вы понимаете, плавать мы не пойдем», – поделилась впечатлениями о погоде Юлия.

«Летом будет лето! Будет хорошо! Мы на это надеемся и в это верим», – с уверенностью сказала Валерия, добавив, что один холодный день не способен испортить летнее настроение.

На вопрос, стоит ли этим летом ждать в Эстонии жары и солнца, Юлия ответила с надеждой: «Я жду тепло! Как всегда – две недели будет хорошо, а там посмотрим!»

«Как сказал искусственный интеллект – в пределах двадцати градусов», – добавила Валентина, которая тоже часто проводит лето на пляже Пирита.

Для Сергея любое лето – это лето. Его ничто не способно испортить: «Без разницы, какое будет – всё равно хорошо! Главное – хорошее настроение».

С таким же позитивом выступил и Арсен: «Это лето должно быть нашим!»

Гостей праздника до 20:00 ждет вкусная еда, музыка и мастер-классы в новом скейт-парке. А в 18:00 на сцену выйдет популярный эстонский диджей NÖEP.