Счастье покупается: гуру психологии назвала 8 вещей, на которых нельзя экономить

Покупки, экономящие время

Служба доставки еды или уборка дома - это не роскошь, а инвестиция в психическое здоровье. Исследования показывают, что покупки, экономящие время, снижают стресс эффективнее, чем материальные траты.

Когда вы передаете на аутсорсинг задачи, которые вас пугают, вы не ленитесь - вы гениальны. Ваше будущее «я», которое не будет лихорадочно убираться перед приходом гостей, будет вам благодарно.

Действия, которые улучшают ваши отношения

После более чем 80-летнего наблюдения за людьми исследователи из Гарварда обнаружили нечто удивительное: близкие отношения предсказывают счастье лучше, чем генетика, богатство или слава.

Ужин с друзьями или билет на самолет, чтобы навестить сестру, - это не просто покупка, а депозит на ваш эмоциональный пенсионный счет, который приносит дивиденды десятилетиями.

Щедрость к другим

Делясь с другими продуктами, вещами или даря подарки, человек испытывает большое удовлетворение. Это связано с тем, что цепочки вознаграждения активизируются интенсивнее, когда деньги тратятся на других, а не на себя.

«Ученые называют это "эйфорией помощника", этот теплый прилив, когда вы оплачиваете обед другу или жертвуете на дела, которые вам небезразличны. Ваш мозг буквально вознаграждает щедрость более щедро, чем потакание своим слабостям», - поясняет Джессика.

Маленькие радости