Утром или вечером: когда лучше принимать душ и почему

Пожалуй, все сойдутся во мнении, что вечером принять ванную или душ – это обязательная часть рутины. Вам нужно смыть с себя пот, отмершие частички кожи, а также пыль и бактерии, которые могли оказаться на вашем теле после насыщенного дня. Кроме того, регулярный душ будет поддерживать ваши поры в чистоте, что убережет от высыпаний на теле, пишет New York Post.

Но в том, чтобы пойти в душ утром польза тоже есть, и причина может вас удивить.

Задумывались ли вы о том, насколько чистая ваша постель? Казалось бы, вы регулярно ее меняете, не садитесь на кровать в одежде с улицы, а спать отправляетесь только после душа. Но на самом деле все не так, говорит преподавательница клинической микробиологии в Университете Лестера, доктор Примроуз Фристоун.

Многие считают, что если принять душ перед сном, то грязь и пыль не попадут на ткань вашей постели. Но ведь в течение ночи вы вспотеете, даже если в вашей комнате довольно прохладно.

Если вы не следите за чистотой постельного белья, то на ваше уже вымытое тело могут попасть микробы, вызывающие неприятный запах. А это еще один аргумент в пользу купания по утрам.

Можно ли принимать душ утром и вечером

Учитывая вышеизложенное, можно прийти к выводу, что утренний душ в дополнение к вечерней рутине точно не принесет вреда. Дерматолог Алок Вий также подчеркнул, что любое трение стирает внешний слой клеток вашей кожи, поэтому многие из них теряются, когда вы ночью контактируете с постельным бельем. Чешуйки могут накапливаться и становиться пищей для пылевых клещей, которые очень быстро размножаются. Хотя они и не кусаются, но их испражнения могут вызвать раздражение на коже, усилить проявления аллергии, а также астмы.

Кроме того, прием душа, по словам экспертов, положительно влияет на ваше психоэмоциональное состояние. Горячий душ может помочь уменьшить стресс, тревогу и депрессию, поскольку высвобождаются гормоны, повышающие настроение. Также вы заметите, как расслабляются ваши мышцы, что тоже является плюсом.