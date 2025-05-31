Эстонский радиоведущий о захватывающем вызове: я и во сне не мог представить, что мне сделают такое предложение

В начале месяца Пуусепп неожиданно оказался на операционном столе и провел в больнице несколько недель. Сегодня, по его словам, восстановление идет успешно.

«Ну, я еще прихрамываю, двигаюсь медленно. Колено пока плохо сгибается, нужно еще время на восстановление, но, по крайней мере, уже не надо лежать в кровати и передвигаться с костылями. Это уже радует, но не могу дождаться, когда снова смогу заниматься спортом. Я такой непоседливый человек, для меня это мучение», - рассказал он о жизни после операции.

Раньше стресс Андрес снимал спортом и игрой в падел, сейчас такой возможности нет. «Никогда не был из тех, кто лежит без дела на диване. Мне не по себе, когда нечем заняться. Все время смотрю, как друзья ходят на турниры и играют в падел, думаю: "Вот бы и мне!" Пока что единственное, что могу - отбивать мяч ракеткой о стену, вот и вся активность», - вздыхает ведущий, с нетерпением ожидающий возвращения в спортзал.

Плотный летний график - и выступление на одной сцене с кумиром

В субботу, 31 мая, Пуусеппа ждет, пожалуй, самый захватывающий вызов за всю его карьеру диджеем - разогрев на концерте Мартина Гаррикса.