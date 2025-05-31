Эстонский радиоведущий о захватывающем вызове: я и во сне не мог представить, что мне сделают такое предложение

Радиоведущий, диджей и автор программ Андрес Пуусепп уже не раз становился организатором крупных мероприятий и концертов, среди которых - Retroland и юбилейный концерт Иво Линна в честь 75-летия. Несмотря на то что в начале месяца ему пришлось вызывать скорую помощь прямо в прямом эфире из-за острой боли в колене, он не снизил ни темпа работы, ни боевого духа. В последний день мая Андресу предстоит событие, о котором когда-то он не мог даже мечтать.
В начале месяца Пуусепп неожиданно оказался на операционном столе и провел в больнице несколько недель. Сегодня, по его словам, восстановление идет успешно.
«Ну, я еще прихрамываю, двигаюсь медленно. Колено пока плохо сгибается, нужно еще время на восстановление, но, по крайней мере, уже не надо лежать в кровати и передвигаться с костылями. Это уже радует, но не могу дождаться, когда снова смогу заниматься спортом. Я такой непоседливый человек, для меня это мучение», - рассказал он о жизни после операции.
Раньше стресс Андрес снимал спортом и игрой в падел, сейчас такой возможности нет. «Никогда не был из тех, кто лежит без дела на диване. Мне не по себе, когда нечем заняться. Все время смотрю, как друзья ходят на турниры и играют в падел, думаю: "Вот бы и мне!" Пока что единственное, что могу - отбивать мяч ракеткой о стену, вот и вся активность», - вздыхает ведущий, с нетерпением ожидающий возвращения в спортзал.
Плотный летний график - и выступление на одной сцене с кумиром
В субботу, 31 мая, Пуусеппа ждет, пожалуй, самый захватывающий вызов за всю его карьеру диджеем - разогрев на концерте Мартина Гаррикса.
«Это для меня очень значимое событие, ведь Мартин Гаррикс - мой кумир уже очень-очень-очень давно. Когда я занимался в основном диджеингом, всегда смотрел на него с восхищением. И даже представить себе не мог, что мне сделают подобное предложение. Не знаю, готовился ли я когда-нибудь так тщательно хоть к одному диджейскому сету, как сейчас. Всё время переделываю сет-лист, может, даже чересчур много обдумываю», - поделился он своими эмоциями.
Недавно вместе с Грете Кулд и Юргеном Пярнсалу Андрес завершил работу над телепроектом Kolmekas. По его словам, это был один из самых интересных проектов, в которых он участвовал.
«Мы сознательно делали всё чуть иначе, чем в обычных передачах. Возможно, аудитории понадобилось время, чтобы привыкнуть, но чем дальше, тем все у нас получалось лучше, было много свободы и возможностей для неожиданных идей. Такой легкости и свободы я не испытывал ни в одном другом проекте», - признателен Андрес.
Летом Андрес примет участие в съемках нового проекта, который выйдет на ETV осенью или следующей весной. В ближайшие месяцы его ждет множество мероприятий, большая подготовка к крупным событиям.
«В следующем году запланирован зарубежный концерт, над организацией которого мы уже сейчас активно работаем. Много внимания уходит и на "Ромео и Джульетту" – такого масштабного мюзикла в Эстонии еще не было. Производство, количество актеров, симфонический оркестр и группа Terminaator – все это вместе обещает нечто особенное, а представлений всего три. Съем свою шляпу, если к концу года билеты еще будут в продаже», - с энтузиазмом рассказал он. Помимо всего этого, Андрес почти каждый день работает на радио, а впереди – большой стадионный концерт Star FM 25, который пройдет 4 июля.
Больше времени семье Минус плотного графика Андрес видит в том, что в семье его не хватает. «Очень хочется больше быть дома, но с грустью признаю – времени с семьей катастрофически мало. Дочь Лисее скоро исполнится год и три месяца, сейчас у нее такие интересные, важные моменты. Она уже ходит, говорит, сбивается с ног, показывает характер. Это очень здорово. Хочу поблагодарить свою дорогую жену Сандру - ей приходится намного труднее с ребенком, и я очень ее уважаю», – подчеркнул Андрес.
Проводить время с семьей для Андреса - важнейший способ восстановления, и он сознательно выделяет для этого место в расписании. «Есть такие непоседливые люди, как я. Даже если остаемся дома, все равно собираемся с друзьями, устраиваем барбекю или едем в гости сами - главное быть в движении и вместе», - поделился Пуусепп тем, что помогает ему «заряжать батарейки.
Если в обычной жизни Андрес энергичен и позитивен, то в сериале Alo ему досталась роль эмо с необычной внешностью. «В жизни я никогда не выглядел так, как в этом образе. Бесчувственный и безразличный тип», - вспоминает он с улыбкой, признавая: в этом персонаже он себя не увидел.
Хотя роль эмо удалась, профессиональным актером Андрес себя не видит. «Я просто не умею играть - скорее, переигрываю. Бывали случаи, когда Э́рго Кулд, работая со мной на съемках, вынужден был сдерживать мои эмоции. Конечно, было бы классно подольше посниматься в сериале или фильме, но я прекрасно понимаю: режиссерам и продюсерам пришлось бы много чего вырезать и дорабатывать», - рассуждает Пуусепп и добавляет, что актерские способности у него не от природы.
Говоря о завершении проекта, Андрес признается: ему грустно, что все скоро закончится. «Не понимаю, почему хорошие вещи всегда заканчиваются. Вот Õnne 13 стоит на месте уже пятнадцать лет, а люди все равно смотрят всю жизнь», - расстраивается он из-за завершения сериала, ставшего одним из его любимых.