ГАЛЕРЕЯ Смотрите, какая яркая публика собралась на премьере пьесы «Восход богов» в Русском театре

Пьеса уже удостоилась самых высоких оценок театральных критиков. Так, на престижном международном конкурсе EURODRAM пьеса «Восход богов» Марюса Ивашкявичюса о любви и женских судьбах во время войны вошла в число лучших пьес Европы, а также была признана лучшей пьесой 2024 года, переведенной на немецкий язык.

По словам режиссера Эльмо Нюганена, это исключительный драматургический материал: «Я не могу вспомнить ни одной другой пьесы, написанной, скажем, во второй год Второй мировой войны - или любой другой войны - у которой не было бы ярко выраженной односторонней патриотической идеи, возможно даже черно-белого взгляда на происходящее, и которая несла бы универсальный, общечеловеческий посыл. А в этой пьесе он есть. В ней нет пафоса, нет пропаганды - она говорит о праве человека жить в мире. Война - это ненормально. И тот, кто начинает войну, разрушает нормальность, делает нормальную жизнь невозможной».