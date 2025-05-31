ГАЛЕРЕЯ Смотрите, какая яркая публика собралась на премьере пьесы «Восход богов» в Русском театре

Вчера, 30 мая, в Русском театре прошла премьера пьесы «Восход Богов» литовского драматурга Марюса Ивашкявичюса в постановке Эльмо Нюганена. Смотрите, кто пришел на премьеру!
Пьеса уже удостоилась самых высоких оценок театральных критиков. Так, на престижном международном конкурсе EURODRAM пьеса «Восход богов» Марюса Ивашкявичюса о любви и женских судьбах во время войны вошла в число лучших пьес Европы, а также была признана лучшей пьесой 2024 года, переведенной на немецкий язык.
По словам режиссера Эльмо Нюганена, это исключительный драматургический материал: «Я не могу вспомнить ни одной другой пьесы, написанной, скажем, во второй год Второй мировой войны - или любой другой войны - у которой не было бы ярко выраженной односторонней патриотической идеи, возможно даже черно-белого взгляда на происходящее, и которая несла бы универсальный, общечеловеческий посыл. А в этой пьесе он есть. В ней нет пафоса, нет пропаганды - она говорит о праве человека жить в мире. Война - это ненормально. И тот, кто начинает войну, разрушает нормальность, делает нормальную жизнь невозможной».
«Как человек и как европеец, как гражданин Европы, я не могу оставаться нейтральным, когда в центре Европы идёт несправедливая война. Этот спектакль - мой личный вклад в поддержку Украины, это самое малое, что я могу сделать», - добавляет Нюганен.
Пьеса будет представлена в двух версиях - на эстонском и русском языках - с участием ведущих актеров Эстонии.
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