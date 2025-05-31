Парадокс похудения: ученые выяснили, почему сожженные килограммы быстро возвращаются

Если вы имеете опыт борьбы с лишним весом, вам наверняка знакома проблема возвращения дополнительных килограммов через несколько месяцев или даже недель после того, как вы от них избавились. Новое научное исследование, кажется, нашло ответ, почему так происходит, сообщает Fox News.

Отмечается, что команда швейцарских ученых попыталась выяснить, можно ли объяснить повторный набор веса так называемой метаболической памятью: стремлением организма вернуться к своему предыдущему состоянию ожирения.

Исследователи проанализировали химические маркеры на жировых клетках мышей, которых кормили пищей с высоким содержанием жиров. Далее, когда мышей кормили только стандартным кормом, исследователи проанализировали их жировую ткань после того, как они похудели.

Выяснилось, что у мышей, которые потребляли много жиров, продолжались нездоровые изменения в метаболизме даже после потери веса, включая проблемы в регуляции метаболизма сахара, большее количество воспалений и аномальное накопление жира, по сравнению с мышами из контрольной группы, которые питались условно здоровой пищей.

Кроме того, когда обе группы мышей снова посадили на жирную диету, животные, которые ранее уже страдали ожирением, начали набирать вес быстрее, чем мыши из контрольной группы.

Исследователи также проанализировали жировые ткани людей, которые страдали ожирением в прошлом, сравнивая их с жировыми клетками людей, которые не имели в анамнезе ожирения.