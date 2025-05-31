Эти ошибки в Египте могут стоить вам свободы и здоровья

Когда я писала эту статью, я подумала о том, насколько элементарно я представляла себе мир и его устройство до сих пор - если мы можем свободно жить в Европе, то и в странах Востока не о чем беспокоиться.

Оказалось, что это не так!

Никто не будет диктовать вам правила, но если вы их нарушите, текст "Я не знал" не спасет вас от штрафа, тюрьмы или больницы.