ГОРОСКОП НА 31 МАЯ Овнам лучше позаботиться о своем здоровье, а у Водолеев удачный день

Лев

Велика вероятность благоприятного для вас решения сложных вопросов, серьезных проблем. Вы способны на многое и правильно распоряжаетесь своим временем, чему окружающие могут только позавидовать. Не упустите возможность проявить организаторские способности – они будут очень полезны. Вероятны новые контакты, заключение сделок, которые принесут прибыль в отдаленном будущем.

Желательно воздержаться от поездок, больше времени проводить дома, уделять внимание членам семьи; можно принимать гостей. Ваш жизненный потенциал несколько снижен, организм уязвим, поэтому нужно избегать перегрузок, поменьше тревожиться по пустякам.

Дева

День пустых обещаний и ложных надежд. Основная проблема заключается в том, что вы не только верите людям, которые выдают желаемое за действительное, но и сами следуете их примеру. Между тем, у вас есть шанс найти по-настоящему надежного партнера. А потому будьте разборчивы и не ленитесь проверять любую полученную информацию. Такая тактика позволит решить многие проблемы, причем как ваши, так и ваших близких.

Отношения с любимым человеком разлаживаются, возникает немало поводов для споров. Несколько лучше понимают вас родственники, но и их суждения не всегда верны. Полагайтесь на свою интуицию.

Весы