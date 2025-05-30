Макроны переигрывают: эксперт по языку тела изучила поведение президента Франции и его жены

Демонстрация «семейного счастья» Брижит и Эммануэля Макрон продолжается, пока они пытаются преуменьшить значение видео с оплеухой в самолете после приземления в Ханое, Вьетнам.

Эксперт по языку тела утверждает, что французский президент и его супруга намеренно преувеличивают нежные проявления языка тела, пытаясь преуменьшить слухи о конфликте на фоне продолжающегося шума вокруг видео.

Эммануэль Макрон отмел предположение о ссоре с первой леди Франции Брижит Макрон после того, как появилось видео, на котором видно, как она толкает его и бьет по лицу.

Этот момент быстро попал в заголовки по всему миру, заставляя французского президента отрицать, что что-то не так, и утверждать, что они просто «дурачились».

Джуди Джеймс, эксперт по языку тела, рассказала, что Макроны «переусердствовали» в своих «ритуалах отрицания», устроив целое шоу с «языком тела в стиле молодоженов, предположительно направленное на то, чтобы заставить нас забыть об этом инциденте».

«Кажется, пара настроена на то, чтобы выглядеть ближе, чем обычно», — сказала она, комментируя фото и видео из Сингапура, где чета Макрон посетила прием для членов французской общины в Международной французской школе.