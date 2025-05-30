Макроны переигрывают: эксперт по языку тела изучила поведение президента Франции и его жены

После инцидента в самолете, когда Брижит Макрон ударила по лицу своего супруга Эммануэля Макрона, президентская чета, которая продолжает зарубежный визит, всеми силами попыталась продемонстрировать семейное единение. Но эксперт считает, что они слишком стараются, пишет Фокус.
Демонстрация «семейного счастья» Брижит и Эммануэля Макрон продолжается, пока они пытаются преуменьшить значение видео с оплеухой в самолете после приземления в Ханое, Вьетнам.
Эксперт по языку тела утверждает, что французский президент и его супруга намеренно преувеличивают нежные проявления языка тела, пытаясь преуменьшить слухи о конфликте на фоне продолжающегося шума вокруг видео.
Эммануэль Макрон отмел предположение о ссоре с первой леди Франции Брижит Макрон после того, как появилось видео, на котором видно, как она толкает его и бьет по лицу.
Этот момент быстро попал в заголовки по всему миру, заставляя французского президента отрицать, что что-то не так, и утверждать, что они просто «дурачились».
Джуди Джеймс, эксперт по языку тела, рассказала, что Макроны «переусердствовали» в своих «ритуалах отрицания», устроив целое шоу с «языком тела в стиле молодоженов, предположительно направленное на то, чтобы заставить нас забыть об этом инциденте».
«Кажется, пара настроена на то, чтобы выглядеть ближе, чем обычно», — сказала она, комментируя фото и видео из Сингапура, где чета Макрон посетила прием для членов французской общины в Международной французской школе.
«Брижит одета в очень скромный, безупречный костюм кремового цвета с воротником-стойкой, который был бы вполне уместен на свадьбе, а ее голова опущена так, что ее лицо застенчиво выглядывает из-под ее волос», - отметила Джуди и указала, что Брижит Макрон демонстрирует застенчивость и покорность, держа мужа за локоть обеими руками«цепляясь за него, как за мост, ведущий из церкви, и наклоняясь, чтобы показать близость».
Но в какой-то момент Брижит Макрон вышла из роли и продемонстрировала доминирующий жест с указательным пальцем, чтобы через мгновение снова взять супруга за руку и скромно опустить глаза.
«Кажется, они усилили свои ритуалы зеркального отражения, приняв такие позы, как та, где они хлопают в ладоши в полной синхронизации, создавая впечатление единомышленников, как горошины в стручке. Когда они смотрят друг на друга, Брижит выглядит кокетливо, а Макрон отвечает, судя по всему, благодарной улыбкой», - отметила эксперт по языку тела.
Джуди Джеймс рассказала, что Брижит и Эммануэль Макрон демонстрировали единение на протяжении всей недели, пока пара продолжала свое турне по Южной Азии.
Emmanuel & Brigitte Macron, bras dessus, bras dessous, lors de leur arrivée au Temple de la Littérature à Hanoï - 26 mai 2025 💐🌹🌺💖 pic.twitter.com/mib4bfuCZF— chantal EM 2016 (@DucoutGouriou) May 27, 2025
Но она считает, что пара перестаралась с демонстрацией того, что между ними все в порядке. Так что поведение иногда выглядело наигранно.