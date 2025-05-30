Можно ли спать с открытым окном: почему это может быть опасно

Открытые окна увеличивают поток воздуха в комнате, могут менять температуру в ней, улучшают вентиляцию и уменьшают количество углекислого газа, пишет Healthdigest.com. Это все делает сон человека более здоровым, а исследование 2017 года, по информации Healthline, показало, что участники, которые спали с открытыми окнами, отмечали лучшее качество сна.

«Значительную часть жизни мы проводим в постели, однако вентиляция спальни и загрязняющие вещества в ней - не очень хорошо изученная тема, - говорит автор исследования доктор Асит Мишра (Asit Mishra). - Необходимо понимать, что в таком замкнутом пространстве без надлежащей вентиляции мы подвергаем себя воздействию огромного количества разнообразных загрязняющих веществ».

При всем этом, по мнению исследователей, сон при открытом окне полезен лишь при соблюдении определенных условий.

Температура воздуха

При какой температуре на улице можно спать с открытым окном? Известно, что наиболее полезен сон, когда в помещении прохладно. Если вы спите в полностью закрытой комнате, то с наступлением ночи в ней, скорее всего, станет жарко и душно, но если держать окно открытым, то воздух в спальне будет более прохладным.