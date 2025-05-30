ГАЛЕРЕЯ Чебурек за семь евро, а кусок пиццы за три: в необычной локации Таллинна стартовал фестиваль «Большая улица еды»

Вход на мероприятие - 5 евро для взрослых, а дети до 7 лет проходят бесплатно. Первого июня всем детям до 17 лет вход совершенно бесплатный!

На территории фестиваля установлены скамейки со столами, мягкие кресла и шезлонги, где можно удобно отдохнуть и перекусить. Работает и парк аттракционов, цены на карусели - от 5 до 10 евро.

К вечеру воскресенья ожидается насыщенная программа: выступят фокусники, артисты, пройдут научные опыты и мастер-классы. Первым 1000 детям раздадут бесплатное мороженое.

А что по ценам?

Что касается еды, то выбор на фестивале разнообразный и охватывает кухни разных стран. Армянский шашлык обойдётся в 12 евро, а неподалеку в другом фудтраке можно попробовать греческий вариант шашлыка за 10 евро.

Любителям грузинской кухни предлагают хинкали за 7 евро и суп харчо за 6. Бургер с говяжьей котлетой стоит 12 евро, а целая пицца - 9. Если не хочется заказывать целую, можно взять кусочек за 3 евро.

На фестивале представлен фудтрак с украинской кухней. Маленькая порция борща стоит 6 евро, большая - 9 евро. Один сырник обойдется в 2 евро, колбаса ручной работы - в 6 евро. Также можно найти фудтрак с узбекской кухней, где продают чебуреки по 7 евро, плов за 12 евро и манты по цене 8,50 евро.

Для тех, кто не голоден предлагают легкие закуски: попкорн, вареная кукуруза, картофель фри и многое другое. Початок кукурузы стоит 3 евро, а порция фри начиная от 4 евро.

В качестве десерта можно взять блины с шоколадом за 5 евро, маффин за 2 евро или мороженое: большое - 6 евро, маленькое - 3. Большое ведро с сахарной ватой продается за 5 евро.

Цены на напитки начинаются от 6 евро - как для алкогольных, так и для безалкогольных коктейлей. Классические газированные напитки, такие как Coca-Cola, Fanta и Sprite, стоят от 2 до 3 евро.