Skip to footer
Пт, 30.05.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Cообщи
Для подписчиков

Эстонская певица стала жертвой извращенца: он стоял прямо за мной и фотографировал мои интимные места

Фото статьи

«Я просто в шоке, взбешена, расстроена и глубоко разочарована тем, что эти люди не понимают, какой след оставляет их поведение», - написала певица в Instagram после неприятного инцидента у моря. В комментарии Elu24 она добавила, что подала заявление в полицию.

«Думала, что сегодня красивый, солнечный день, поехала на пляж позагорать, а вместо этого вернулась домой со слезами», - пишет певица Мерилин Мяльк в опубликованном в социальных сетях сообщении. Она рассказывает, как, отдыхая на пляже, стала жертвой похотливого вуайериста.

«Всего час назад... Я нашла для себя хорошее тихое место у моря, куда редко кто заходит, и могла спокойно находиться там одна. Работала на телефоне, просто наслаждалась погодой», - вспоминает она.

Комментарии

Ключевые слова

Наверх