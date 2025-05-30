Эстонская певица стала жертвой извращенца: он стоял прямо за мной и фотографировал мои интимные места

«Я просто в шоке, взбешена, расстроена и глубоко разочарована тем, что эти люди не понимают, какой след оставляет их поведение», - написала певица в Instagram после неприятного инцидента у моря. В комментарии Elu24 она добавила, что подала заявление в полицию.
«Думала, что сегодня красивый, солнечный день, поехала на пляж позагорать, а вместо этого вернулась домой со слезами», - пишет певица Мерилин Мяльк в опубликованном в социальных сетях сообщении. Она рассказывает, как, отдыхая на пляже, стала жертвой похотливого вуайериста.