На 15-летнего подростка напали с ножом из-за долга в 200 евро: «Я собирался его убить!»

23 февраля в городе Турку произошло жестокое нападение с применением ножа - причиной тому стал долг в 200 евро: подросток, взявший в долг у друга, не хотел возвращать деньги. Однако, в отличие от похожих случаев, преступником оказался не кредитор, а сам должник, пишет издание Iltalehti.