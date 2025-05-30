На 15-летнего подростка напали с ножом из-за долга в 200 евро: «Я собирался его убить!»

23 февраля в городе Турку произошло жестокое нападение с применением ножа - причиной тому стал долг в 200 евро: подросток, взявший в долг у друга, не хотел возвращать деньги. Однако, в отличие от похожих случаев, преступником оказался не кредитор, а сам должник, пишет издание Iltalehti.
Прокурор требует несколько лет реального тюремного заключения для 16-летнего молодого человека, совершившего нападение с ножом в Турку. По мнению обвинения, условного срока недостаточно, чтобы подросток осознал последствия своих поступков.