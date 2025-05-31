ЗАМЕТИТЬ И ПОМОЧЬ Таллиннский психолог объясняет, что делать, если подросток причиняет себе вред

Селфхарм, расстройство пищевого поведения, жестокое поведение и многое другое - все это указывает на то, что подростку нужна помощь. Но родители не всегда знают, как вообще заметить, что что-то не так, и как - помочь.

Ольга Хийело. Фото: личный архив

Таллиннский психолог Ольга Хийело уверена, что в мире, где все меняется с головокружительной скоростью, особенно важно понять, как помочь подросткам самостоятельно справляться с трудностями, не теряя себя. Именно для этого психологи говорят о жизнестойкости - внутренней опоре, которая помогает не сдаваться, когда трудно.

«По мнению автора этой концепции Салваторе Мадди, жизнестойкость - это не просто сила, а способность быть вовлеченным, чувствовать, что ты сам можешь влиять на свою жизнь, и не бояться вызовов, которые она бросает», - говорит Хийело.

Она объясняет, что для подростков с низким уровнем жизнестойкости характерны заторможенность, эмоциональная неустойчивость, склонность к негативным переживаниям.

«В состоянии подъема такие подростки ищут общения, они активны. В состоянии подавленности, напротив, стремятся к одиночеству, склонны недооценивать себя и свои достижения, любая критика воспринимается ими очень болезненно», - приводит Хийело примеры.

Все больше родителей, по опыту психолога, сегодня сталкиваются с тревожными признаками у подростков: эмоциональной нестабильностью, самоизоляцией, тревожностью и даже селфхармом - намеренным самоповреждением.