ЗАМЕТИТЬ И ПОМОЧЬ Таллиннский психолог объясняет, что делать, если подросток причиняет себе вред

В последние годы все чаще говорят о проблемах подрастающего поколения. Как же помочь своим детям справиться с тяжелым эмоциональным состоянием? Таллиннский психолог считает, что главное - помочь подростку сохранять внутреннюю устойчивость и не бояться трудностей.
Селфхарм, расстройство пищевого поведения, жестокое поведение и многое другое - все это указывает на то, что подростку нужна помощь. Но родители не всегда знают, как вообще заметить, что что-то не так, и как - помочь.
Таллиннский психолог Ольга Хийело уверена, что в мире, где все меняется с головокружительной скоростью, особенно важно понять, как помочь подросткам самостоятельно справляться с трудностями, не теряя себя. Именно для этого психологи говорят о жизнестойкости - внутренней опоре, которая помогает не сдаваться, когда трудно.
«По мнению автора этой концепции Салваторе Мадди, жизнестойкость - это не просто сила, а способность быть вовлеченным, чувствовать, что ты сам можешь влиять на свою жизнь, и не бояться вызовов, которые она бросает», - говорит Хийело.
Она объясняет, что для подростков с низким уровнем жизнестойкости характерны заторможенность, эмоциональная неустойчивость, склонность к негативным переживаниям.
«В состоянии подъема такие подростки ищут общения, они активны. В состоянии подавленности, напротив, стремятся к одиночеству, склонны недооценивать себя и свои достижения, любая критика воспринимается ими очень болезненно», - приводит Хийело примеры.
Все больше родителей, по опыту психолога, сегодня сталкиваются с тревожными признаками у подростков: эмоциональной нестабильностью, самоизоляцией, тревожностью и даже селфхармом - намеренным самоповреждением.
«Подростки - как хрустальные вазы. Кристально чистые. Искренние до боли. Хрупкие, хотя стараются казаться сильными. Они еще только учатся понимать себя и этот мир. Их чувства обострены, как струна - звучат звонко, но могут оборваться от одного грубого слова. Они легко загораются от поддержки, но могут потухнуть от равнодушия. Каждое ваше слово, интонация и взгляд могут стать для них либо раной, либо опорой. Подростки не нуждаются в идеальных родителях - им нужны чувствующие, живые, честные взрослые, которые не испугаются их боли, не отмахнутся от тревог и не отвернутся, когда те "становятся неудобными"», - говорит Хийело.
От любви к контролю: как начинается внутренний разрыв
«Маленький ребенок до 7-8 лет действительно часто воспринимается как "божественное дитя" - мы восхищаемся каждым шагом, бережем, фотографируем каждый рисунок. Ребенок с самого начала хочет видеть любовь - в глазах, в объятиях, в заботе, а уже потом слышать слова, - говорит специалист.
Но часто все наоборот: взрослые предъявляют претензии - «Ты не слушаешься», «что за оценки», «Почему ты не можешь быть другим? Лучше, спокойнее, послушнее, умнее?» - вместо того чтобы спросить: «Что с тобой? Что ты чувствуешь?» Подростки чувствуют себя плохо, когда родители не принимают их.
Подросток не рождается проблемным, он становится таким в результате непростых, часто болезненных, взаимоотношений с близкими или с друзьями. С самого детства мы учимся, что любовь - это то, что мы должны получать от самых близких: мамы и папы. Но когда в семье нарушается баланс любви и власти, послушания и принятия, воспитание перестает быть заботой и превращается в источник боли. Там, где ребенок ждет тепла и поддержки, он встречает холод контроля, громкие крики, обесценивание, угрозы - это не «воспитание», это форма насилия, даже если она совершается из «любви» или «беспомощности».
Но что-то ломается, когда он начинает проявлять собственное мнение, сопротивление, характер. И тут включается требование родителя: «Будь удобным», «слушайся», «делай, как я сказала». Вместо развития личности - запреты. Вместо диалога - крик и контроль. Психика подростка в этот момент не просто протестует - она выживает. Семья - это не про наказание за ошибки, а про опору, безопасность и заботу, где любовь не нужно заслуживать.
Как понять, что подростку плохо?
Хийело отмечает, что подростки редко говорят прямо: «Мне страшно» или «Мне плохо». Чаще они молчат, замыкаются, грубят или делают вид, что им все равно. Но за таким поведением могут скрываться глубокие внутренние переживания и страхи, с которыми они не справляются в одиночку. Страхи - это естественная часть взросления. Но сегодня, в мире постоянных новостей, тревог, нестабильности и социальных сетей, детские страхи стали более глубокими, запутанными и тревожными.
Многие подростковые проблемы связаны с невыраженными страхами. Если взрослые вовремя заметят сигналы тревоги и поддержат ребенка, можно избежать серьезных последствий. Именно так закладывается основа психического здоровья.
Первые признаки того, что с подростком что-то не так
Иногда подросток не говорит напрямую о своих переживаниях, но «говорит» своими поступками. Ольга Хийело призывает обратить внимание на следующие признаки:
- резкие перепады настроения, приступы злости или апатии;
- социальная изоляция, потеря интереса к друзьям и любимым занятиям;
- нарушения сна или аппетита;
- постоянное чувство усталости или раздражения;
- необычные фразы о боли, никчемности, смерти, ненависти к себе;
- закрытая одежда летом, которая может скрыть следы селфхарма;
- изменения во внешнем виде - резкое похудение, пренебрежение гигиеной или, наоборот, демонстративная смена образа.
Как понять, что ребенку плохо?
- он замкнулся;
- он уходит в гаджеты, чтобы спрятаться от реальности;
- он вечно раздражен - потому что накопилась невыраженная боль;
- он больше не просит вашей поддержки - потому что перестал верить, что ее получит.
Селфхарм - опасная тенденция
Когда подросток сталкивается с болью - непониманием в семье, конфликтами с друзьями, ощущением отверженности и ненужности - он может не знать, как выразить свои чувства словами. «Как вариант, для разрядки и снятия напряжения появляется селфхарм - агрессия, направленная не вовне, а на самого себя. Это может быть в виде порезов, ожогов, вырывания волос, ударов, отказа от еды или даже препятствования заживлению ран. За этим стоит не желание привлечь внимание, а глубокое внутреннее страдание, с которым подросток не справляется иначе», - объясняет психолог.
Селфхарм - это не каприз и не «мода», а сигнал о серьезной внутренней боли. Особенно опасен так называемый суицидальный селфхарм - когда человек не просто хочет почувствовать боль, а стремится прекратить все, что с ним происходит. Это состояние требует особого внимания и, часто, помощи специалиста. Важно помнить: ребенок не разрушает себя просто так - он кричит о помощи так, как умеет.
Причины могут быть разными:
- желание почувствовать хоть что-то вместо внутренней пустоты;
- наказание себя за «плохость», ошибки, чувство вины;
- попытка снять сильное внутреннее напряжение;
- импульсивный способ реагирования при отсутствии навыков эмоциональной регуляции.
Как не навредить, пытаясь помочь
- не критиковать - замечать изменения в поведении: замкнутость, слезы, раздражительность, отказ от общения;
- спрашивать мягко, без давления: «Как ты? Что тебя тревожит?»
- давать понять: «Я рядом. Ты важен. Я тебя люблю всегда, любого! Ты в моем сердце»;
- перестаньте кричать - если не получается, идите сами к психологу. Это сила, а не слабость.
Важно помнить: если подросток режет себя, изолируется, плачет, говорит о смерти или у него постоянно плохое настроение - не стоит ждать, не оставляйте подростка один на один со своей болью. Обратитесь к сестре душевного здоровья, психологу или психиатру.
Подростки могут переживать психологическую травму из-за самых разных ситуаций:
- давления и агрессии в семье,
- развода родителей,
- насилия и пренебрежения,
- травли (буллинга) в школе или интернете,
- сравнения себя с идеалами из соцсетей.
Все это может привести к чувству одиночества, тревожности и снижению самооценки.
Чтобы это предотвратить, необходима безопасная эмоциональная среда
Подростковая боль реальна, но часто остается невыраженной словами - она проявляется в поведении, в том числе через замкнутость, раздражительность или даже самоповреждения. Чем раньше взрослые научатся видеть эти сигналы, тем больше шансов, что подросток получит поддержку до того, как боль станет разрушительной. Будьте рядом. Будьте внимательны. И помните: любовь - это не просто чувство, это действие.