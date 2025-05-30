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Пт, 30.05.2025
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ВОТ ЭТО ДА! Томми Кэш покоряет планету: Espresso Macchiato вошла в крупнейшие мировые чарты

Перевод: Влада Лаевалинд
Томми Кэш.

Самый скандальный и одновременно самый успешный эстонский участник Евровидения-2025 Томми Кэш снова вошел в историю! Его песня Espresso Macchiato, занявшая в этом году в конкурсе третью строчку, вошла в мировой чарт Billboard Global 200, а также в британский хит-парад синглов, принеся Эстонии небывалый международный успех.

В престижном рейтинге Global 200, составленном американским музыкальным изданием Billboard, песня Espresso Macchiato занимает теперь 93-е место. Это первый случай, когда Томми Кэш попадает в столь авторитетный международный чарт. Рейтинг Billboard отражает как платные, так и бесплатные стриминги, а также цифровые продажи по всему миру. Таким образом, 93-е место означает реальное число слушателей по всей планете.

Еще более показательно, что песня-победительница Евровидения - Wasted Love - в том же чарте занимает лишь 167-ю позицию, значительно уступая творчеству Кэша.

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