ВОТ ЭТО ДА! Томми Кэш покоряет планету: Espresso Macchiato вошла в крупнейшие мировые чарты

В престижном рейтинге Global 200, составленном американским музыкальным изданием Billboard, песня Espresso Macchiato занимает теперь 93-е место. Это первый случай, когда Томми Кэш попадает в столь авторитетный международный чарт. Рейтинг Billboard отражает как платные, так и бесплатные стриминги, а также цифровые продажи по всему миру. Таким образом, 93-е место означает реальное число слушателей по всей планете.