ВОТ ЭТО ДА! Томми Кэш покоряет планету: Espresso Macchiato вошла в крупнейшие мировые чарты

Самый скандальный и одновременно самый успешный эстонский участник Евровидения-2025 Томми Кэш снова вошел в историю! Его песня Espresso Macchiato, занявшая в этом году в конкурсе третью строчку, вошла в мировой чарт Billboard Global 200, а также в британский хит-парад синглов, принеся Эстонии небывалый международный успех.
В престижном рейтинге Global 200, составленном американским музыкальным изданием Billboard, песня Espresso Macchiato занимает теперь 93-е место. Это первый случай, когда Томми Кэш попадает в столь авторитетный международный чарт. Рейтинг Billboard отражает как платные, так и бесплатные стриминги, а также цифровые продажи по всему миру. Таким образом, 93-е место означает реальное число слушателей по всей планете.