МИЛОЕ ФОТО Жительница Эстонии, гулявшая по лесной дороге, встретила медвежонка: «Маленький, как собачка»

В Ярвамаа жительница гуляла вечером по лесной дороге, когда у обочины она заметила маленького медвежонка. «Страх, что где-то поблизости может быть медведица, не покидал меня все это время», - признается она.
«Забавная встреча вечером на лесной дороге», - пишет Вивиан на своей странице в Facebook и делится фотографией медвежонка. «Маленький, как собачка, какое-то время мило копошился у обочины», - добавляет она.
«Я наблюдала примерно пять минут, пока он возился у обочины, а затем он продолжил свой путь в сторону леса. Я не стала проходить мимо медвежонка, пока он сам не ушел, - рассказывает Вивиан Elu24. - Страх, что где-то поблизости может быть медведица, не покидал меня все это время».
«Вот это да, как круто!» - считают многие комментаторы. «Не уверена, что описала бы это словом "забавный"», - отмечает один из них.
«Вот это удача! Я все пытаюсь увидеть медведя в дикой природе, но безрезультатно», - пишет другой. «Обычно-то люди, наоборот, стараются не встречаться с медведем в дикой природе», - отвечает ему кто-то.
«Ну ты и смелая! Я бы дал деру со всех ног, а не начала бы фотографировать», - признается еще один пользователь.
При встрече с диким животным ни в коем случае нельзя убегать. Также нельзя шептать. Нельзя смотреть животному в глаза. Не поворачиваясь спиной, что-то ритмично рассказывая или читая стихотворение, следует начать медленно отходить от животного. В случае нападения стоит притвориться мертвым: медведь не видит угрозы в лежащем человеке и сам уйдет.