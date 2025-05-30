МИЛОЕ ФОТО Жительница Эстонии, гулявшая по лесной дороге, встретила медвежонка: «Маленький, как собачка»

«Забавная встреча вечером на лесной дороге», - пишет Вивиан на своей странице в Facebook и делится фотографией медвежонка. «Маленький, как собачка, какое-то время мило копошился у обочины», - добавляет она.

Встреча с медвежонком в лесу Ярвамаа. Фото: Vivian Ainsalu

«Я наблюдала примерно пять минут, пока он возился у обочины, а затем он продолжил свой путь в сторону леса. Я не стала проходить мимо медвежонка, пока он сам не ушел, - рассказывает Вивиан Elu24. - Страх, что где-то поблизости может быть медведица, не покидал меня все это время».

«Вот это да, как круто!» - считают многие комментаторы. «Не уверена, что описала бы это словом "забавный"», - отмечает один из них.

«Вот это удача! Я все пытаюсь увидеть медведя в дикой природе, но безрезультатно», - пишет другой. «Обычно-то люди, наоборот, стараются не встречаться с медведем в дикой природе», - отвечает ему кто-то.

«Ну ты и смелая! Я бы дал деру со всех ног, а не начала бы фотографировать», - признается еще один пользователь.