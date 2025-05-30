СМОТРИТЕ Певец Стефан провел с женой незабываемый отпуск в Греции

«Небольшой отпуск», - подписал Стефан фотографии, опубликованные в Instagram. На снимках видно, что во время поездки в Грецию Стефан и Виктория осматривали достопримечательности, проводили время на пляже, гуляли по городу и наслаждались вкусной едой в кафе.

«Возвращайтесь к нам снова», - пишут в комментариях, советуя паре выбрать Грецию в качестве места отдыха и в следующий раз.

В семье Стефана и Виктории вскоре появится второй ребенок. Радостной новостью пара поделилась в марте. «Еще один Айрапетян на подходе!» - радостно объявил музыкант. В конце апреля Стефан и Виктория раскрыли пол ребенка, опубликовав в соцсети трогательное видео.

«Маленький сюрприз для нас», - написали они под роликом в Instagram. Стефан думал, что будет мальчик, Виктория - что девочка, а их двухлетняя дочь Майя решила, что семья отмечает ее день рождения. В итоге оказалось, что Стефан был прав: у них с Викторией будет сын.