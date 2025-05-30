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Пт, 30.05.2025
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ФОТО Кейт Миддлтон расстроена из-за событий в ее семье: что произошло

Кейт Миддлтон.

Супруга принца Уильяма подтвердила, что ее болезнь находится в стадии ремиссии, что позволило принцессе Уэльской постепенно возобновить публичные обязанности. Впрочем, эта личная передышка контрастирует с другими трудностями, которые переживает ее семья, что создает атмосферу неопределенности. Осложнения влияют на нескольких близких членов, пишет Фокус.

Одним из самых шокирующих моментов стало известие о пожаре в одном из поместий семьи Спенсер. Оно связано с памятью о леди Ди, матери Уильяма и Гарри, свекрови Кейт.

Поместье Алторп-Хаус, где покоятся останки принцессы Дианы, получило серьезные повреждения из-за пожара. Чарльз Спенсер, брат Дианы, поделился фотографиями инцидента в своих социальных сетях.

В доме никого не было, но пожар заставил снести пострадавший дом из соображений безопасности. Эта собственность имеет не только историческую ценность, но и глубокое эмоциональное значение для королевской семьи.

Особенно для Кейт Миддлтон, которая неоднократно выражала уважение и восхищение памятью Дианы. Кроме того, могилу леди Ди, расположенную посреди озера на территории поместья, неоднократно посещали ее дети.

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