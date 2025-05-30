ФОТО Кейт Миддлтон расстроена из-за событий в ее семье: что произошло

Одним из самых шокирующих моментов стало известие о пожаре в одном из поместий семьи Спенсер. Оно связано с памятью о леди Ди, матери Уильяма и Гарри, свекрови Кейт.

Поместье Алторп-Хаус, где покоятся останки принцессы Дианы, получило серьезные повреждения из-за пожара. Чарльз Спенсер, брат Дианы, поделился фотографиями инцидента в своих социальных сетях.

Stunned to learn that one of ⁦@AlthorpHouse⁩’s farmhouses - fortunately, unoccupied at the time - was apparently burnt down by vandals last night. With thanks to ⁦@northantsfire⁩ for doing their very best.

So very sad that anyone would think this a fun thing to do. pic.twitter.com/lYyvkzJLnA — Charles Spencer (@cspencer1508) May 28, 2025

В доме никого не было, но пожар заставил снести пострадавший дом из соображений безопасности. Эта собственность имеет не только историческую ценность, но и глубокое эмоциональное значение для королевской семьи.