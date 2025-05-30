ФОТО Кейт Миддлтон расстроена из-за событий в ее семье: что произошло

Супруга принца Уильяма подтвердила, что ее болезнь находится в стадии ремиссии, что позволило принцессе Уэльской постепенно возобновить публичные обязанности. Впрочем, эта личная передышка контрастирует с другими трудностями, которые переживает ее семья, что создает атмосферу неопределенности. Осложнения влияют на нескольких близких членов, пишет Фокус.
Одним из самых шокирующих моментов стало известие о пожаре в одном из поместий семьи Спенсер. Оно связано с памятью о леди Ди, матери Уильяма и Гарри, свекрови Кейт.
Поместье Алторп-Хаус, где покоятся останки принцессы Дианы, получило серьезные повреждения из-за пожара. Чарльз Спенсер, брат Дианы, поделился фотографиями инцидента в своих социальных сетях.
Stunned to learn that one of @AlthorpHouse’s farmhouses - fortunately, unoccupied at the time - was apparently burnt down by vandals last night. With thanks to @northantsfire for doing their very best.— Charles Spencer (@cspencer1508) May 28, 2025
So very sad that anyone would think this a fun thing to do. pic.twitter.com/lYyvkzJLnA
В доме никого не было, но пожар заставил снести пострадавший дом из соображений безопасности. Эта собственность имеет не только историческую ценность, но и глубокое эмоциональное значение для королевской семьи.
Особенно для Кейт Миддлтон, которая неоднократно выражала уважение и восхищение памятью Дианы. Кроме того, могилу леди Ди, расположенную посреди озера на территории поместья, неоднократно посещали ее дети.