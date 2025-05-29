НЕ ПРОПУСТИТЕ На одну ночь возродится легендарная дискотека Decolte

С 20:00 до 04:00 (VIP-зона - до 03:00) вы погрузитесь в атмосферу лучших хитов прошлых лет и любимых исполнителей. Вечер живого звука: для вас поют и играют шесть артистов на сцене - Zivert, Di & Friends и MJ.