НЕ ПРОПУСТИТЕ На одну ночь возродится легендарная дискотека Decolte

31 мая в MJClub (Таллинн, Parda 9) на одну ночь возродится легендарная дискотека Decolte 30+, где музыка важнее моды!
С 20:00 до 04:00 (VIP-зона - до 03:00) вы погрузитесь в атмосферу лучших хитов прошлых лет и любимых исполнителей. Вечер живого звука: для вас поют и играют шесть артистов на сцене - Zivert, Di & Friends и MJ.
В программе: AC/DC, KISS, Aerosmith, Katy Perry, Kylie Minogue, Tina Turner, Shania Twain, Depeche Mode, Beyonce, Bee Gees, а также легенды российской сцены - Мумий Тролль, Ленинград, Земфира, Земляне, IOWA, Звери, Зиверт, Руки ВВЕРХ и Юрий Шатунов.
Дополнительная информация и билеты тут!