ФОТО И ВИДЕО Организатор «Бала цветов» сообщила о важном изменении: «Готовьтесь!»

Татьяна Тридворнова обещает: «Бал цветов» 2025 года будет по-настоящему волшебным. Мероприятие намечено на 2 августа, и подготовка к нему уже началась. В этом году организаторы решили вовлечь зрителей в игру - всех приглашают создать собственный цветочный образ. Самые яркие и фантазийные идеи будут отмечены призами.

Хозяйка Бала цветов, которую многие называют Цветочной феей, уверена: цветы - это не просто красиво, это вечная мода.

«Если сейчас посмотреть на коллекции ведущих домов моды - это же сплошной "Лиллебаль", - смеется Тридворнова. - У Dolce&Gabbana все из цветов! Да, их делают из перьев, из ткани, но флористические мотивы - везде!».

По мнению арт-дизайнера и флориста Татьяны Тридворновой, цветами можно и нужно украшать себя всегда, а в сезон цветения - и подавно. Она сама блистает в венке и серьгах из ландышей, которые не только восхищают, но и благоухают.

«Сейчас время незабудок и ландышей. Соберите их, сделайте себе бутоньерку, букетик - радуйте себя и окружающих. Можно даже сотворить цветочную сумочку. Представьте: вы - в белом платье, с цветочной сумочкой и в короне из живых цветов. Прелесть же!» - вдохновенно говорит Татьяна.