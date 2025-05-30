ФОТО И ВИДЕО Организатор «Бала цветов» сообщила о важном изменении: «Готовьтесь!»

«Бал цветов» возвращается - и сразу с сюрпризом. В оранжерее Кадриорга Татьяна Тридворнова анонсировала августовский фестиваль и представила его музыкальную музу - виолончелистку Сильвию Ильвес в настоящем цветочном шедевре.
Татьяна Тридворнова обещает: «Бал цветов» 2025 года будет по-настоящему волшебным. Мероприятие намечено на 2 августа, и подготовка к нему уже началась. В этом году организаторы решили вовлечь зрителей в игру - всех приглашают создать собственный цветочный образ. Самые яркие и фантазийные идеи будут отмечены призами.
Хозяйка Бала цветов, которую многие называют Цветочной феей, уверена: цветы - это не просто красиво, это вечная мода.
«Если сейчас посмотреть на коллекции ведущих домов моды - это же сплошной "Лиллебаль", - смеется Тридворнова. - У Dolce&Gabbana все из цветов! Да, их делают из перьев, из ткани, но флористические мотивы - везде!».
По мнению арт-дизайнера и флориста Татьяны Тридворновой, цветами можно и нужно украшать себя всегда, а в сезон цветения - и подавно. Она сама блистает в венке и серьгах из ландышей, которые не только восхищают, но и благоухают.
«Сейчас время незабудок и ландышей. Соберите их, сделайте себе бутоньерку, букетик - радуйте себя и окружающих. Можно даже сотворить цветочную сумочку. Представьте: вы - в белом платье, с цветочной сумочкой и в короне из живых цветов. Прелесть же!» - вдохновенно говорит Татьяна.
Бессменный организатор дает совет будущим гостям «Бала цветов-2025»: «На прошлом юбилейном балу многие пришли в цветочных шляпах и с оригинальными аксессуарами - видно было, как они готовились! Думаю, это "влияние скачек в Лондоне" не отпускает и нас, так что мы тоже вводим традицию и будем награждать зрителей в особенных цветочных нарядах. Готовьтесь - и блистайте!»
Татьяна Тридворнова подчеркивает, что создать цветочный образ можно и своими руками, но все же советует обратиться к профессионалу. «Позвоните знакомому флористу, дайте задание - и тогда приз точно будет в ваших руках», - говорит она.
26-й Таллиннский Бал цветов состоится 2 августа в парке Кадриорг. На презентации фестиваля Татьяна Тридворнова нарядила в цветочное платье виолончелистку Сильвию Ильвес - именно она выступит на мероприятии и станет одним из его украшений. Сама Татьяна тоже представит авторскую коллекцию платьев из живых цветов.
Традиционный «Бал цветов» в Таллинне уже стал визитной карточкой города - это мозаика искусства, объединяющая флористику, моду и музыку. В рамках праздника вновь пройдет международный конкурс «Цветочное платье» - уникальное шоу, где на подиуме демонстрируются наряды, созданные из живых цветов и свежей зелени под аккомпанемент изысканных мелодий.
В этом году мероприятие продлится три часа. Участие в конкурсе примут ведущие флористы из Эстонии, Финляндии, Латвии, Литвы, Бельгии, Испании и других стран. Цветочные платья из мха, полевых цветов и нестандартных материалов будут создаваться прямо на месте - в течение восьми часов. Профессиональное жюри оценит работы по четырем критериям: цветовое решение, художественная идея и ее реализация, сценический эффект и техника исполнения.