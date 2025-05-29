ВИДЕО Меган Маркл оставила в самолете записку: стюардесса рассказала, что там написано

«Вы, ребята, не поверите, кто был со мной на борту, кого я имела удовольствие обслужить. Королева, принцесса, герцогиня Сассекская», - рассказывает девушка из гостиничного номера.

Стюардесса восторженно отзывалась о том, насколько красивой была бывшая актриса вживую, добавив, что она также была очень милой.

Вида объяснила, что команда получила ответ от 43-летней Маркл после того, как они передали ей записку со словами «Приятно обслуживать вас! Любим вас очень сильно» и подписью от «девушек АА».

Через несколько мгновений команда получила небольшую квадратную салфетку с милым посланием от жены принца Гарри.

«Дорогие девушки АА, спасибо за любовь, гостеприимство и рукописную записку - вы хорошо меня знаете. С любовью к вам. Навсегда, Мэг», - говорилось в тексте.

Однако внимательные пользователи социальных сетей отметили, что Маркл написала «Как всегда, Мег», намекая на свою компанию As Ever.

Вида успела пообщаться с Меган и вживую. Герцогиня даже похвалила маникюр девушки.

Любовь Маркл к рукописным запискам известна уже много лет. В своем ныне закрытом блоге о стиле жизни The Tig много лет назад мама двоих детей сказала: