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Чт, 29.05.2025
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ВИДЕО Меган Маркл оставила в самолете записку: стюардесса рассказала, что там написано

Фото статьи

Стюардесса Нина Вида, которая работает на American Airlines, зачитала рукописную записку от Меган Маркл, которую та оставила после того, как воспользовалось коммерческим рейсом авиакомпании. Видео она опубликовала в своем TikTok.

«Вы, ребята, не поверите, кто был со мной на борту, кого я имела удовольствие обслужить. Королева, принцесса, герцогиня Сассекская», - рассказывает девушка из гостиничного номера.

Стюардесса восторженно отзывалась о том, насколько красивой была бывшая актриса вживую, добавив, что она также была очень милой.

Вида объяснила, что команда получила ответ от 43-летней Маркл после того, как они передали ей записку со словами «Приятно обслуживать вас! Любим вас очень сильно» и подписью от «девушек АА».

Через несколько мгновений команда получила небольшую квадратную салфетку с милым посланием от жены принца Гарри.

«Дорогие девушки АА, спасибо за любовь, гостеприимство и рукописную записку - вы хорошо меня знаете. С любовью к вам. Навсегда, Мэг», - говорилось в тексте.

@ninavidavlogs No picture but I love a hand written note 💖👑 #flightattendant #meghanmarkle #fyp #travel ♬ original sound - NinaVida | travel diaries

Однако внимательные пользователи социальных сетей отметили, что Маркл написала «Как всегда, Мег», намекая на свою компанию As Ever.

Вида успела пообщаться с Меган и вживую. Герцогиня даже похвалила маникюр девушки.

Любовь Маркл к рукописным запискам известна уже много лет. В своем ныне закрытом блоге о стиле жизни The Tig много лет назад мама двоих детей сказала:

«Рукописные записки - это утраченная форма искусства. Идея о том, что кто-то тратит время на то, чтобы взяться за перо и бумагу, действительно особенная».

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