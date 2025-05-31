На режиссера из США, снимавшего фильм о войне в Киеве, упал балкон

В Подольском районе Киева на режиссера из США Кристофера Уолтерса, приехавшего в Украину документировать войну, упал балкон. Об этом сообщил сам Уолтерс в Instagram 29 мая, пишет Gordonua.
По его словам, балкон обвалился, а сам он упал на землю вместе с бетоном перед входом в подъезд многоквартирного дома.
«В центре столицы вот так падают балконы… Балкон, под которым люди проходят к подъезду. В то время, когда летают ракеты и дроны, нас травмируют балконы из-за чьей-то безответственности!» - написал Уолтерс.
Американец добавил, что пострадал и хочет провести расследование, чтобы определить, что стало причиной инцидента.
Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко отреагировал на событие в Telegram.
«Это не вражеская атака, а следствие многолетнего бездействия. Я срочно поручил новоназначенному главе Подольской РГА Владимиру Наконечному держать связь с потерпевшим, взять ситуацию по этому дому на личный контроль, провести инспекцию всех фасадов на предмет аварийности», - прокомментировал Ткаченко.
Он добавил, что сейчас мужчине оказывают помощь, а с руководителями районных управляющих компаний проведут серьезный разговор.