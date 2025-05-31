На режиссера из США, снимавшего фильм о войне в Киеве, упал балкон

По его словам, балкон обвалился, а сам он упал на землю вместе с бетоном перед входом в подъезд многоквартирного дома.

«В центре столицы вот так падают балконы… Балкон, под которым люди проходят к подъезду. В то время, когда летают ракеты и дроны, нас травмируют балконы из-за чьей-то безответственности!» - написал Уолтерс.

Американец добавил, что пострадал и хочет провести расследование, чтобы определить, что стало причиной инцидента.

Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко отреагировал на событие в Telegram.

«Это не вражеская атака, а следствие многолетнего бездействия. Я срочно поручил новоназначенному главе Подольской РГА Владимиру Наконечному держать связь с потерпевшим, взять ситуацию по этому дому на личный контроль, провести инспекцию всех фасадов на предмет аварийности», - прокомментировал Ткаченко.