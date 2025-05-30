ГОРОСКОП НА 30 МАЯ Овнам необходимо восстановить силы, а Ракам – быть готовым к неожиданностям

Близнецы

Хотя позитивные тенденции весьма сильны, этот день принесет Близнецам, увы, не только приятные эмоции. Вероятны сложности в отношениях с любимым человеком; разногласия будут тем более острыми, чем больше терпения и снисходительности вы проявите. Постарайтесь сразу обозначить свою позицию и идите на уступки лишь в том случае, если в них действительно возникнет необходимость.

Родственники ждут от вас внимания и заботы, но вряд ли выразят желание прийти вам на помощь. Общение с друзьями принесет радость, отличным средством поднять себе настроение станет небольшая поездка, посещение театра или концертного зала. Недомогания маловероятны, но перегрузок все же лучше избегать.

Рак

Будьте готовы к неожиданностям, ситуациям, которые потребуют быстрого принятия решений и немедленного воплощения их в жизнь. Для достижения успехов необходимы терпение, усердие и настойчивость. Нельзя полагаться только на удачу, лениться и отказываться от выполнения взятых на себя обязательств. Можно предложить друзьям или членам семьи нечто необычное: ваши идеи будут встречены благосклонно, однако все проблемы, связанные с их реализацией, решать придется вам.

В личных отношениях совершенно недопустимы резкие высказывания и необдуманные поступки. Вы легко отказываетесь компромиссов и ставите ультиматумы, не подозревая, что тем самым раните близких людей.

Лев