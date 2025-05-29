Брэд Питт впервые прокомментировал развод с Анджелиной Джоли

Журналист издания спросил 61-летнего актера, почувствовал ли тот «облегчение», когда они с Джоли достигли соглашения и подписали бумаги о разводе в прошлом декабре - и, наконец, спустя столько лет, перестали считаться мужем и женой.

«Нет, я не думаю, что это было чем-то особенным. Просто что-то приходит к завершению. Юридически», - ответил Питт.

Брэд добавил, что его личную жизнь постоянно обсуждают, но его это особо не беспокоит. «Об этом пишут в новостях уже 30 лет. Или о какой-то версии моей личной жизни, скажем так».

Напомним, что Брэд Питт и Анджелина Джоли начали встречаться в 2005 году. Актеры поженились в 2014 году, но спустя два года Джоли подала на развод. Главной причиной стало поведение Питта на борту частного самолета, когда он, по словам Анджелины, поднял руку на одного из детей.

Развод пары сопровождался долгими судебными разбирательствами по поводу опеки над детьми и раздела имущества. Всего у пары шестеро детей: приемные Мэддокс, Пакс и Захара, а также биологические Шайло и близнецы Вивьен и Нокс.